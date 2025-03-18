До этого дистанционно становиться на воинский учет могли мужчины 18-25 лет.

Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, смогут стать на воинский учет дистанционно. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

"Сегодня провела межведомственное рабочее совещание по вопросам воинского учета наших граждан за рубежом", - отметила чиновница.

По словам Верещук, во время совещания было согласовано, что Министерство обороны в недельный срок внесет проект постановления, согласно которому граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся не в Украине, смогут стать на воинский учет, не посещая ТЦК и не проходя военно-врачебную комиссию. Сейчас это разрешается гражданам от 18 до 25 лет.

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Как писал УНИАН, Минобороны приняло решение о том, что военные 18-24 лет смогут получать высшее образование во время службы. В ведомстве подчеркнули, что это особенно важно для тех, кто подписывает контракт по проекту "Контракт 18-24".

В то же время в ТЦК объяснили, какие документы нужны для повторного прохождения ВВК. Отмечается, что сроки прохождения комиссии были продлены из-за больших очередей, а сам процесс постепенно переводится в цифровой формат.

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