По словам Рустема Умерова, это особенно важно для тех, кто подписывает "Контракт 18-24".

Принято решение, которое позволяет контрактникам и призывникам в возрасте 18-24 лет учиться в учреждениях высшего образования. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

При этом отмечает, что военнослужащие смогут получать высшее образование, не прерывая службу.

Он сказал, что Министерство обороны разработало изменения в Положение о прохождении военной службы, которые позволяют контрактникам и призывникам в возрасте 18-24 лет учиться в учреждениях высшего образования.

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"Для этого необходимо получить разрешение от командира соединения или высшего командования. Решение оформляется приказом по воинской части", - отмечает Умеров.

При этом добавил, что это особенно важно для тех, кто подписывает контракт по проекту "Контракт 18-24".

"Такие военнослужащие получат возможность не только служить, но и учиться, развивать профессиональные навыки и готовиться к будущей карьере - как в армии, так и в гражданской жизни", - считает министр обороны Украины.

Он отмечает, что проект, который был разработан и представлен Министерством обороны, одобрил Кабинет Министров Украины, а в ближайшее время он будет подан на подпись Президенту Украины.

Контракты для молодежи - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2025 года Минобороны Украины запустило контракты для украинцев 18-24 лет, которыми предусмотрены социальные гарантии, в частности, возможность взять "нулевую" ипотеку, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение.

9 марта пресс-служба Сухопутных войск ВСУ сообщила, что первые добровольцы уже приняли присягу по контракту 18-24. Воины будут служить в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс", которая дислоцируется в Коломые, что в Ивано-Франковской области.

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