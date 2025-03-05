Нардепы призвали всегда проверять информацию.

Некоторые украинские СМИ распространяют информацию о том, что в Раде предлагают ставить на воинский учет подростков уже с 14 лет. Тем не менее сразу несколько нардепов опровергли это.

Народный депутат Украины Александр Федиенко заявил, что информация о законопроекте о воинском учете с 14 лет похожа на фейк, даже с юридической точки зрения.

"Друзья, враг сейчас будет пытаться расшатать нас изнутри. Поэтому всегда проверяйте информацию. Но, возможно, это предложение отдельно взятого депутата... Оно так и останется предложением", - написал он.

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Заявление о том, что в Раде предлагают ставить на воинский учет парней с 14 лет приписывалось Максиму Саврасову. Он опроверг информацию о том, что давал подобное интервью.

Кроме того, председатель "Слуги народа" Давид Арахамия рассказал, что его фракции ничего не известно об инициативе.

"Если фракция "Европейской Солидарности" действительно работает над таким законопроектом, то могу заверить, что он никогда нами не будет поддержан и мы за такое не будем голосовать ни при каких обстоятельствах", - написал он.

Мобилизация в Украине - важные новости

Ранее юрист Дмитрий Франчук рассказал, могут ли продлить мобилизацию после войны. Он отметил, что военное положение и мобилизация - взаимосвязанные, но все же отдельные правовые режимы.

Кроме того, УНИАН сообщал, кого в марте лишили отсрочки от мобилизации. Напомним, что получить отсрочку может сразу несколько категорий граждан.

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