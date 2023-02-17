Отмечается, что мобилизация в Украине идет по плану и не прекращалась после старта с 24 февраля 2022 года.

Военнообязанные, которые проигнорировали повестки, могут быть оштрафованы либо привлечены к уголовной ответственности.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач отметил, что неслужившие граждане отправляются на фронт только после тщательной подготовки. Она длится минимум один месяц, сообщает Радио Свобода.

По его словам, административный штраф предусмотрен, если повестка была вручена с целью уточнения военно-учетных данных. Однако, если военнообязанный уже прошел медосмотр, получил повестку о прибытии на военную службу и не явился, ему грозит уголовная ответственность (ст. 336 Уголовного кодекса об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет - УНИАН).

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Горбач рассказал, что мобилизация в Украине идет по плану и не прекращалась с момента начала - 24 февраля 2022 года. Резерв военнослужащих, проходящих срочную и другие виды службы еще не исчерпан. Он добавил, что эти военнослужащие все еще призываются по мобилизации, однако одновременно с ними призываются и граждане, которые не служили.

Горбач подчеркнул, что во втором случае украинцев призываются в учебные военные части. Их подготовка длится минимум один месяц. Если речь идет о более сложных специальностях, то этот срок может быть больше.

Он отметил, что добровольцы в Украине все еще есть, однако большая часть желающих вступили в ряды Сил обороны в первые месяцы полномасштабной войны.

Мобилизация в Украине

27 января Кабмин утвердил новый порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации. Всего есть 15 категорий украинцев, кто освобожден от мобилизации 2023 году.

Как ранее сообщал УНИАН, 7 февраля 2023 года Верховная Рада продолжила на 90 дней действие военного положения и мобилизации.

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