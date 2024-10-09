Изменения касаются и судебных повесток, которые отныне могут доставляться вместе с повестками ТЦК, и подлежат личному вручению адресатам.

Кабинет министров Украины принял новые изменения в правила предоставления услуг почтовой связи. Они регулируют процедуру доставки и вручения повесток. Об этом говорится в правительственном постановлении №1147 от 8 октября.

Таким образом, заказные письма с пометкой "Повестка ТЦК" будут доставлять адресату лично. В случае отсутствия адресата по месту жительства работники почты будут оставлять сообщение в почтовом ящике или будут сообщать ему по телефону.

Важно, что если в течение трех рабочих дней после информирования адресат не явится для получения письма, почтовый работник будет ставить отметку "адресат отсутствует по указанному адресу", и письмо будет возвращено к отправителю.

Видео дня

Изменения также касаются судебных повесток, которые отныне могут доставляться вместе с повестками ТЦК, и подлежат личному вручению адресатам.

Мобилизация в Украине - рассылка повесток по почте

Министерство обороны Украины с помощью Реестра военнообязанных сформировало 70 тысяч повесток, которые были отправлены "Укрпочте" для оповещения военнообязанных граждан.

Отмечается, что в алгоритмах формирования повесток были выявлены проблемы. В частности, повестки формируются в том числе и на военнообязанных с оформленным бронированием или отсрочкой, а также на тех, кто согласно этому же реестру уже призван на военную службу.

Вас также могут заинтересовать новости: