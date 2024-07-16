В Кодексе об административном правонарушении есть понятие малозначительности события, отметил эксперт.

Если военнообязанный обновит свои данные после 16 июля, то у ТЦК не будет обязанности привлекать его к административной ответственности, рассказал адвокат Олег Мицик, передает "Еспресо".

"В законе была установлена обязанность в течение 60 дней обновить свои данные. То есть возможность обновления продолжается. Человек, который не обновил в этом промежутке времени свои данные, становится нарушителем законодательства. Но в Кодексе об административном правонарушении есть понятие малозначительности события", - объяснил он.

По его словам, с 17 июля ТЦК получает право "анализировать, выбирать людей, которые не обновили данные":

Видео дня

"Не обязанность ТЦК привлекать к административной ответственности. Если "Оберіг" будет печатать постановления о привлечении к административной ответственности, то гражданин имеет право подать в суд исковое заявление, чтобы обжаловать привлечение к административной ответственности".

Что изменится после 16 июля - актуальные новости

Напомним, в Министерстве обороны сообщили, что полицейские смогут задерживать военнообязанных, которые не обновили свои персональные данные до 16 июля.

Сообщалось, что их будут доставлять непосредственно в ТЦК и СП с целью привлечения к административной ответственности, а также обеспечения выполнения такими гражданами своего воинского долга.

Вас также могут заинтересовать новости: