Дмитрий Лазуткин отметил, что после первой декады динамика обновления данных вполне достойная.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин прокомментировал инициативу парламентариев, которые зарегистрировали законопроект с предложением увеличить сроки обновления данных для военнообязанных до 150 дней.

В эфире телемарафона он рассказал, что сейчас общее количество военнообязанных, которые уточнили свои данные по требованию закона, составляет 1 млн. 300 тыс.

"Динамика после первой декады вполне достойная. Мы понимаем, что те 60 дней, которые отведены, если в дальнейшем будет сохраняться такой темп, то все военнообязанные, призывники и резервисты смогут обновить свои данные. Кстати, 155 тысяч военнообязанных женщин уже выполнили эту норму закона", - акцентировал спикер Минобороны.

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Лазуткин отметил, если будет сохраняться нынешний темп, то более шести миллионов военнообязанных смогут обновить свои данные за 60 дней.

"Как по мне, то это количество может увеличиться, учитывая то, что уже введены электронные очереди в ТЦК и ЦПАУ, что также оптимизирует процесс, также "Резерв+" сейчас работает без сбоя. То есть, если будет какой-то форс-мажор, понятное дело, на него можно будет реагировать", - подчеркнул он.

Лазуткин считает, что вообще растягивать процесс уточнения на 90 дней без определенного форс-мажора, не стоит, ведь украинской армии нужно усиление "здесь и сейчас".

"Если посмотреть, то 150 дней на обновление - это 5 месяцев, плюс время на подготовку. То есть, люди, которые будут мобилизованы и могут помочь фронту, появятся вблизи линии фронта где-то перед Новым годом. Как по мне, это немного странно. Учитывая то, что те бригады, в которых я служил - 47-я и 59-я, уже сами проводят рекрутинг. Люди нужны, командиры говорят, что надо пополнение. А это значит, что оно нужно здесь и сейчас. Соответственно, мне кажется, что растягивать этот процесс не следует", - пояснил он.

Представитель Минобороны добавил, если будут какие-то сбои или форс-мажоры, тогда нужно будет на это реагировать.

"Какие-то возможно атаки на серверы, хотя у нас хорошо поработали с киберзащитой, но какие-то форс-мажорные обстоятельства могут внести свои коррективы. Тогда стоит будет действительно увеличить этот срок. Но, в то же время, мы видим, что и Саммит мира планируется, и оружие нам предоставляют. Соответственно, если у нас будет нормальный запланированный темп по мобилизации, то мы будем сильными и сможем говорить уже о мире на наших условиях", - резюмировал Лазуткин.

Обновление данных по военнообязанным - детали

29 мая в Верховной Раде зарегистрирован зконопроект, которым предлагается на 90 дней продлить сроки обновления данных для военнообязанных украинцев, то есть с 60 дней увеличить до 150. Проект закона о внесении изменений в Заключительные и переходные положения закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" о продлении срока обновления военно-учетных данных зарегистрирован под номером 11305.

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщал, что через "Резерв+" обновили свои данные уже 1 млн 200 тыс. военнообязанных, призывников и резервистов, через центры предоставления административных услуг - 80 тыс. человек.

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