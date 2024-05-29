Депутаты предлагают изменение срока с 60 на 150 дней.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается увеличить срок обновления данных для военнообязанных до 150 дней.

Так, проект закона о внесении изменений в Заключительные и переходные положения закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" о продлении срока обновления военно-учетных данных зарегистрирован под номером 11305 сегодня, 29 мая.

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В комментарии УНИАН народный депутат, соавтор законопроекта Владимир Арьев рассказал, что срок предлагают продлить на 90 дней. "Речь идет об изменении срока с 60 дней на 150, то есть продлить на 90 дней. Для того, чтобы не вводили штрафы через 60 дней, поскольку система ТЦК просто физически будет не способна пропустить абсолютно всех, кому приходится приходить лично в центры комплектации из-за того, что их данные требуют дополнительного уточнения", - заявил он.

По словам депутата, нынешнего формата приложения "Резерв+" также недостаточно.

"И таких людей на самом деле очень много. И часто это люди, которые не получили повестку, не вручили ей лично. Или же это люди, которые уже уточнили свои данные, но почему-то в системе "Оберіг" они не были внесены или были внесены неправильно", - пояснил парламентарий.

Мобилизация в Украине

Обновленный закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Предусмотрено, что все призывники, военнообязанные и резервисты в течение 60 дней должны явиться в ТЦК, в ЦПАУ или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных через приложение "Резерв+".

В случае неуточнения в течение 60 дней военнообязанным своих данных повестка будет направляться ему по почте. То есть, такие правила начнут действовать с середины июля.

Мужчины, которые были сняты с воинского учета из-за отъезда за границу на срок более трех месяцев, должны до 16 июня лично приехать в Украину и прийти во временный центр комплектования и стать на воинский учет.

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