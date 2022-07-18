Верховная Рада дает право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня депутаты приняли в первом чтении проект закона "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам" (№7352).
Теперь предстоит подготовка законопроекта ко второму чтению и его принятие в целом. За документ в первом чтении проголосовали 318 народных депутатов.
Законопроектом предусмотрено распространение права на отсрочку от призыва во время мобилизации педагогических работников высших и профессиональных учебных заведений, которые трудоустроены по основному месту работы не менее 0,75 ставки.
Как писал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В Украине объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. На период действия военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны.
Ранее в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.
По данным МВД более 3 млн. граждан находится на воинском учете не по месту их жительства.