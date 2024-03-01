Государство нацелено "морально работать с общественным мнением", заявил Подоляк.

Украина продолжит мобилизацию, нацеливаясь на работу с людьми и объясняя, что варианта, кроме защиты страны, не существует, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью британской газете The Telegraph.

"Мобилизация продолжается, мобилизация будет проходить. Государство будет искать финансовые стимулы и морально работать с общественным мнением, объясняя, что варианта, кроме защиты, не существует", - заявил он.

Подоляк добавил, что ВСУ - единственная армия, которая сегодня готова противостоять России:

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"Учитывая, что Северная Корея и Иран (вооружают Россию – УНИАН), нам нужно больше ракет, беспилотников, снарядов и боеприпасов. Все, что позволит нам эффективно уничтожить Россию, пока Россия не захлебнется собственной кровью", - акцентировал он.

Закон о мобилизации - актуальное

Как писал УНИАН, на данный момент в профильном комитете Верховной Рады рассматривается 4 тысяч правок ко второму чтению законопроекта о мобилизации.

Отмечалось, что наиболее дискуссионные - нормы в документе, которые так или иначе касаются конституционных прав и свобод.

В ходе последнего заседания норму об аресте банковских счетов мужчин, которые нарушают законодательство о мобилизации, отклонили. А вот норму о лишении права управлять авто поддержали.

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