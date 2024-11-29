Мужчины, которые не хотят ехать в ТЦК и СП, угрожают местью, узнали журналисты.

Мобилизация в Украине продолжается, и сотрудник одного из территориальных центров комплектования и соцподдержки ярко высказался о своей работе.

Изданию The Telegraph удалось пообщаться с Артемом, который работает в ТЦК и ищет призывников в своем радном городе, расположенном на востоке украинского государства.

По словам собеседника, утром его команда после короткого инструктажа решает, где искать молодых людей, которые подпадают под мобилизацию. Артем отметил, что некоторых ТЦКшников отправляют в рестораны, в кафе и даже в ночные клубы.

Видео дня

Сотрудник ТЦК рассказал подробности насчет своей работы. В частности, описал, как мужчины сопротивляются отправке в центры комплектования:

"Иногда это похоже на борьбу с загнанной в угол крысой… Они продолжают бороться, даже находясь в машине. Те, кто сопротивляется, всегда угрожают отомстить нашим ребятам или их семьям".

Новости Украины о мобилизации - что известно

После того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, в нашей стране проводится мобилизация военнообязанных мужчин. Под мобилизацию подпадают мужчины, которым от 25 до 60 лет. По мнению полковника запаса Вооруженных сил Украины, военного эксперта Романа Свитана, оптимальный возраст для мобилизации - 21-49 лет.

В украинской армии есть нехватка личного состава. Народный депутат Галина Янченко заявила, что наши бригады укомплектованы в среднем на 40-60%.

Вас также могут заинтересовать новости: