Украинским защитникам и защитницам на передовой нужна подмога, говорит Янченко.

Украинские бригады укомплектованы в среднем на 40-60 процентов. Такое заявление сделала народный депутат Галина Янченко в эфире Вечер.LIVE

"Я сама время от времени бываю на "нуле", я общаюсь непосредственно с нашими ребятами и девушками на передовой. И для них всех вопрос номер один – это доукомплектование их бригад. Последний раз, когда я была на передовой, комплектование бригад в среднем составляло от 40 до 60%. Соответственно, люди устают, людям сложно", – акцентировала она.

По словам Янченко, военные просят сделать что-то, чтобы их бригады были укомплектованы, чтобы украинские защитники и защитницы могли эффективнее выполнять свои боевые задачи.

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"Я считаю, что можно было бы сделать много процессов иначе. [...] Однозначно, что нашим ребятам и девушкам на передовой нужна подмога и время от времени нужна подмена", – добавила депутат.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что медленная укомплектация бригад Вооруженных сил Украины является главной причиной продвижения оккупационной армии РФ на востоке. Это также задерживает ротации подразделений.

Война в Украине: это стоит знать

Во временно оккупированном Крыму уничтожена российская РЛС "Подлет". 28 ноября в результате успешной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что ориентировочная стоимость российской РЛС составляет 5 миллионов долларов.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин продолжает разбрасываться угрозами. Хозяин Кремля пригрозил применить "все средства уничтожения", если Украина получит ядерное оружие.

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