Документ до голосования обсудят Генштаб, Минфин и профильные комитеты Рады.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что законопроект об изменениях к мобилизации, который взбудоражил общество, будет принят с компромиссами.

В интервью Радио Свобода он заявил, что перед вынесением на голосование предложенный документ должны обсудить с участием минимум трех важнейших стейкхолдеров - Генерального штаба, профильных комитетов Верховной Рады и представителей Минфина.

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"Это военные. Второе - это представители профильных комитетов. Но это что имеется в виду, например, мы обсуждаем людей с ограничениями, которых предлагается шире призывать. Инвалиды 3-й группы, например. Надо пригласить врачей, у нас это комитет здоровья нации, надо пригласить комитет социальной политики, у нас это председатель профильного комитета ВР Галина Третьякова, обсудить: сколько таких людей, сколько таких диагнозов, могут ли ВЛК это все через себя пропустить, как это все будет. Потому что это очень серьезные вопросы. Возможно, надо отказываться от этих категорий. И, конечно, это Минфин. Потому что мы видим за последние два дня очень тревожные новости с их стороны", - рассказал нардеп.

Он пояснил, что все эти стороны "так или иначе, не возражают ни относительно количеств, ни относительно потребности, в том, что надо люди на войну". Однако нужно обсудить, как именно это видят эти ведомства. По его словам, сейчас существует и вопрос финансирования при реализации указанных поправок к закону о мобилизации, поскольку армию удерживают налогоплательщики.

"И понятно, что мы не можем кратно, в десять раз повысить налоги, это невозможно, просто нет таких людей и денег, платить такие налоги. Поэтому здесь, конечно, будет огромный вопрос обеспечения этой мобилизации финансовым ресурсом", - добавил Корниенко.

По его мнению, хотя государство мое ограничивать права граждан, сосредотачивать инструменты влияния в одних руках нельзя.

"Мне кажется, это довольно большой риск - в одних руках просто что-то собирать. Не важно, чьи руки это. Я сейчас безотносительно к ТЦК, они тоже свою работу нормально делают, большинство", - считает нардеп.

Новый законопроект о мобилизации

25 декабря Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета, который содержит жесткие ограничения для уклонистов.

Этот документ предусматривает отмену такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе". Вместо этого мужчин будут делить только на годных и непригодных к службе. Также если законопроект примут в текущем виде будет:

уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет;

совершенствование процедуры воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов;

отмена срочной военной службы и введение для всех граждан Украины моложе 25 лет базовой общевойсковой подготовки;

ограничение прав граждан, уклоняющихся от взятия на воинский учет и прохождения военной службы.

Кроме того, могут обновить список тех, кто имеет право на увольнение с военной службы.

Украинцам, которые будут уклоняться от призыва в армию, государство существенно "перекроет воздух".

Украинский военный и экс-нардеп Игорь Луценко раскритиковал способ, которым обществу представили новый законопроект о мобилизации. Отсутствие объяснений и коммуникации со стороны властей может разжечь серьезные внутренние проблемы, чего очень хотят россияне.

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