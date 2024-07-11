В приложении "Резерв+" достаточно заполнить необходимую информацию, а формирование электронного военного билета вообще происходит мгновенно.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, равно ли обновление данных через "Резерв+" походу в ТЦК.

По ее словам, чиновники приравняли военно-учетный документ в приложении "Резерв+" к обновлению данных в ЦНАП или ТЦК и СП, пишет "Суспільне".

"Согласно действующему законодательству Украины, постановлению Кабмина, электронный военно-учетный документ юридически имеет такую же силу, как и бумажный", - пояснила Черногоренко.

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Она отметила, что обновить данные в приложении гораздо быстрее, чем офлайн в ТЦК и СП.

"В приложении Резерв+ достаточно заполнить необходимую информацию, а формирование электронного военного билета вообще происходит мгновенно. Для сравнения услуга оформления электронного военно-учетного документа в ТЦК в среднем занимает 30 минут. Это только оформление, без времени в очереди, без вашей дороги туда и обратно, а ожидание документа занимает до пяти рабочих дней", - добавила заместитель.

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Кабмин принялпостановление об уменьшении бумажной нагрузки на ТЦК и централизованной печати повесток, сообщили в Минобороны.

Согласно изменениям, ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что существенно упрощает и ускоряет процедуру. Отмечается, что это постановление должно уменьшить бумажную нагрузку на территориальные центры комплектования и социальной поддержки и централизовать процесс печати повесток.

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