Отмечается, что новое постановление уменьшит бумажную нагрузку на ТЦК.

Кабмин принял постановление об уменьшении бумажной нагрузки на ТЦК и централизованной печати повесток, сообщили в Минобороны.

Согласно изменениям, ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что существенно упрощает и ускоряет процедуру. Отмечается, что это постановление должно уменьшить бумажную нагрузку на территориальные центры комплектования и социальной поддержки и централизовать процесс печати повесток.

"Ранее операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов. Теперь этот процесс становится централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра Оберег. Также операторы ТЦК смогут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи", - пояснили в Минобороны.

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В то же время, там добавили, что способ оповещения военнообязанных не изменился - повестки и в дальнейшем будут вручаться лично или направляться средствами почты.

Мобилизация в Украине: важные новости

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории Польши планируют создать "Украинский легион". Каждый гражданин Украины, который проживает в ЕС и имеет желание присоединиться к Легиону - сможет подписать контракт и начать тренировки.

По данным СМИ, после объявления о создании такой инициативы, сотни украинцев заявили о своем желании присоединиться к легиону.

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