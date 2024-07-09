'Є позитивні зміни': Лубінець розкрив кількість звернень щодо порушень з боку ТЦК щотижня

Водночас при перевірці у більшості випадків не знаходять ознак порушення прав громадян.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зауважив, що отримує близько 150 звернень від громадян України на тиждень стосовно начебто порушення їхніх прав з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо процесу мобілізації.

Омбудсмен висловив думку, що система ТЦК та СП змінюється. "Те, що я бачив рік тому і зараз, - це дві великі різниці. В позитивну сторону є зміни. Але те, що залишаються, на жаль, випадки ганебного порушення прав людини, - це дійсно так. Я не скажу, на території всієї України", - зазначив Лубінець.

Він додав, що має враження, що "там, де адекватний професійний керівник обласного ТЦК і СП, - там взагалі проблем немає".

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"Там немає цих публічних проявів порушення прав людини. Там ніхто не пакує в бусіки, там ніхто не валить людей на землю, ніхто не надягає кайданки. А там де, на мій погляд, професійно не спрацьовує керівництво, не доносять цю модель, як себе поводити чемно, згідно чинного законодавства, з громадянами України, - там відбуваються подібні випадки", - сказав уповноважений.

Лубінець нагадав про випадок з представниками Національної поліції у Чернівцях, де хлопця "повалили на землю". "Я взагалі не зрозумів позицію Національної поліції. Коли йому повідомили, що будуть його затримувати, він навіть повернувся, дав руки надягнути кайданки. В чому була викликана така агресія… При тому, що я побачив, на мій погляд, багато порушень прав громадян України в діях Національної поліції", - зауважив омбудсмен і додав, що по цій ситуації відбувається внутрішня перевірка.

Говорячи про дії ТЦК та СП, уповноважений навів статистику звернень до нього від громадян. "Щодо дій ТЦК та СП. Коли до мене масово звертаються, я не можу… Коли я представляв в українському парламенті, сказав, що до мене звертаються приблизно під 150 звернень від громадян України на тиждень по напрямку порушення прав з боку ТЦК і СП. Але коли ми їх перевіряємо, то більшість випадків, - ми не знаходимо ознаки, що були порушені права громадян України", - сказав Лубінець.

Він також зазначив, що якщо він публічно не коментує кожен такий випадок, то це не означає, що він не займається кожним з них. "Кожне звернення до мене - це, перше: відкриття провадження, це офіційні листи. І ми аналізуємо дії представників ТЦК і СП. І в більшості випадків ми не знаходимо ознаки порушення прав громадян України", - зауважив омбудсмен.

Інші новини про ТЦК

Раніше ветеран АТО/ООС Юрій Семчук, солдат військової частини Оперативного командування "Схід", розповів про власний досвід роботи в ТЦК. Він зазначив, що під час роботи вони фіксували напади громадян на представників ТЦК та СП.

Розповідаючи про власний досвід роботи в ТЦК, Семчук зазначив, що йому доводилося лежати в госпіталі після нападів.

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