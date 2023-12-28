Выговский заявил, что у правоохранителей достаточно своей работы.

Глава Национальной полиции Иван Выговский раскритиковал идею предоставления полиции полномочий по вручению повесток без участия военных.

В интервью "Українським Новинам" он заявил, что полиция и без этого имеет "много своего функционала", поэтому каждый должен делать свое дело. "Мы и так подхватываем разнообразные моменты. Почему? Потому что полиция крупнейший правоохранительный орган, поэтому мы и подставляем плечо другим правоохранительным структурам, и если мы этого не будем делать, то некоторые важные направления работы просто упадут", - сказал Выговский.

Также он отметил, что полицейские документируют сотни уголовных правонарушений со стороны представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые получают взятки.

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"Получается, что мы будем с одной стороны документировать, а с другой еще и повестки раздавать? Поэтому, я считаю, что у нас достаточно работы. Мы и так максимально помогаем по мобилизации, устанавливаем места нахождения уклонистов", - отметил глава Нацполиции.

Законопроект о мобилизации в Украине: что известно

Ранее Кабинет Министров внес в парламент законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. В Украине хотят отменить понятие "ограниченно пригодный к военной службе", распределяя людей на годных и непригодных к службе.

Кроме того, этот законопроект предусматривает уменьшение призывного возраста до 25 лет, усовершенствование процедуры воинского учета, отмену срочной военной службы, введение для всех граждан моложе 25 лет базовой общевойсковой подготовки, а также ограничение прав уклонистов.

Законопроект вызвал волну возмущения в обществе. Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ряд норм в этом законопроекте противоречат Конституции Украины.

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