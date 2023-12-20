Местные в спортивных костюмах не должны иметь право раздавать повестки, считает нардеп.

Народный депутат-"слуга народа" Марьяна Безуглая сделала жесткое заявление о раздаче повесток в Украине.

Народная избранница в Facebook написала, что вручать повестки должны вручать только представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки, правоохранители и работодатели.

"Считаю, что повестки должны выдавать только официальные представители ТЦК СП и полицейские + работодатель официально на предприятии. Все. Никаких местных в спортивных костюмах", - отмечается в публикации Безуглой. По ее словам, сейчас это отдельно прописали в проекте закона.

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Мобилизация в Украине сегодня продолжается - что стоит знать

Глава службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо говорил, что сейчас вручать повестки в нашем государстве военнообязанным имеют право не только сотрудники ТЦК и СП, но и представители территориальных громад, жилищно-эксплуатационных контор, объединений совладельцев многоквартирных домов, а также поселковые головы и старосты.

Напомним, в конце ноября секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко говорил, что мобилизация 2023 начала проваливаться после того, как были изменены военкомы.

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