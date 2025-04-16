На новобранцев сваливается масса информации, потому что технологии стремительно шагают вперед.

Присоединиться к украинской армии, в частности к 3 отдельной штурмовой бригаде, лучше сейчас, потому что потом все будет значительно сложнее. Об этом в интервью "Армия TV" рассказал разведчик подразделения Янис Терещенко, который во время отпуска в Венеции спас раненого туриста.

Военный говорит, что надо не просто выполнять приказы, но и проявлять проактивность, собственную вовлеченность, инициативность. Более того, приходить в армию после курсов применения средств связи, управления или сборки дронов и тому подобное.

"Это даже не та тактическая подготовка, которая проводилась раньше, когда люди собирались, выезжали, их учили стрелять, перезаряжать оружие, пользоваться автоматами... Сейчас надо действительно решать технические вопросы и местами это сложные технические вопросы. И какое-то умение просто разворачивать Starlink - в 2025 году, ну, извините, это не регалии. Это даже не то, что обязательно, это буквально азбука военной подготовки - уметь просто обеспечить себя связью", - подчеркнул Терещенко.

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Он пояснил, что, когда человек приходит в армию, на него сваливается масса информации, требований к компетентности. В частности поэтому нужно уметь пользоваться средствами радиоэлектронной борьбы, знать, что это за средства, по какому принципу они работают. В идеале надо разбираться и в средствах обнаружения, например, дронов.

"Это не просто "Цукарок" (детектор беспилотников - УНИАН), который выдает звук... Надо немножко задаться вопросом, а как он работает. Что делать, если дрон есть, а звука из "Цукорка" нет. То есть понимать, как это все работает. Человеку, который был все это время далек от каких-то технических вопросов, от какого-то военного дела, даже банально - от просмотра военных каналов в соцсетях... Он приходит и на него сваливается это все", - подчеркивает военный.

По его словам, в таком случае новобранцам трудно, но вопрос также заключается в том, в какой компании ты находишься, "тебе люди или помогут, или разбирайся сам".

"Вот я как раз выбрал путь присоединиться к людям, которые мне помогут. И сейчас, когда уже имею собственный опыт, конечно же помогаю другим, которые прибывают в подразделение - так же, как и любой другой (в подразделении - УНИАН)... Невозможно быть ко всему готовым, никто не рождается готовым ко всем ситуациям. Но можно пережить, получить опыт, как-то его систематизировать и даже передавать другим людям", - отмечает разведчик.

Он также добавил, что в 2025 году технологии, которые применялись в первый год широкомасштабного вторжения РФ, упоминается как "каменный век". Например, сейчас даже сброс с беспилотника может очень сильно удивить, потому что технологии ушли вперед и БПЛА умеют сбрасывать "очень много", с очень большой высоты и точно. Даже, якобы есть беспилотники со стрелковым оружием и дроны, оснащенные огнеметами.

В Венеции украинский военный спас раненого туриста - что известно

Как писал УНИАН, в марте в Венеции украинский военный спас жизнь мужчине, который истекал кровью после ножевого ранения. Стычка между туристами произошла в историческом центре города - двое мужчин начали дергать друг друга, один из них достал нож и начал наносить удары другому по руке и ноге. Раненый упал, потому что у него началось сильное кровотечение.

Прохожий мужчина, который впоследствии оказался украинским военным, увидел раненого и оказал медицинскую помощь. Выяснилось, военный был в отпуске. По привычке боец имел при себе аптечку с турникетами.

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