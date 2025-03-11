Сначала СМИ писали, что спасителем был "российский турист", но затем украинец подтвердил, что помощь оказывал он.

В Венеции украинский военный спас жизнь мужчине, который истекал кровью после ножевого ранения, сообщает Corriere del Veneto.

По данным издания, в историческом центре Венеции произошла стычка между туристами. Двое мужчин начали дергать друг друга. Один из них достал нож и начал наносить удары другому по руке и ноге.

Раненый мужчина прошел несколько метров и упал. Вследствие полученных травм началось сильное кровотечение. Прохожий мужчина, увидев раненого, оперативно оказал ему медицинскую помощь.

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Как выяснилось позже, спасителем оказался украинский военный. Он находился в отпуске.

"Повезло мальчику, что я был рядом с аптечкой и турникетами, до приезда "скорой" уже бы (истек кровью - УНИАН)", - написал военный в X.

Итальянские СМИ сначала сообщили, что мужчину спас "российский турист", но впоследствии уточнили, что это был украинский военный.

По данным журналистов, нападавший быстро исчез без следа. Его ищет полиция. Очевидцы говорят, что были "шокированы" следами крови на месте инцидента.

Украинцы за границей - другие новости

Ранее в Таиланде 25-летний поляк убил и пытался расчленить свою подругу-украинку, а после предпринял попытку побега в соседнюю Камбоджу.

Перед этим в Италии мужчина избил и изнасиловал 25-летнюю украинку. Насильник и жертва познакомились в ночном клубе и затем отправились к мужчине домой. Там агрессор несколько раз ударил женщину головой о стену, а после надругался над ней.

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