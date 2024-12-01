Вероятно, их обяжут время от времени проходить медицинскую комиссию, предполагает юрист.

Непригодных к службе мужчин теперь не будут снимать с учета. Однако и мобилизации они все равно, как и раньше, не будут подлежать. Об этом в эфире канала "КИЕВ24" рассказал юрист Юрий Танасийчук.

"Меняется система учета. То есть человек остается на учете в территориальных центрах комплектования. Возможно с последующим периодическим прохождением военно-врачебной комиссии. Но лицо также не будет привлекаться по процедуре мобилизации в Силы обороны Украины", - пояснил он.

Непригодных больше не будут снимать с учета

Как писала "Судебно-юридическая газета", в конце ноября Министерство обороны Украины издало приказ о значительных изменениях в работе военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах. Среди прочего меняются правила относительно непригодных к военной службе лиц. Отныне таких граждан больше не будут исключать с воинского учета. Это касается и гражданских военнообязанных и действующих военнослужащих. Эта норма применяется немедленно.

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Пока не совсем понятно, как эти изменения, принятые на уровне министерского приказа, согласуются с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". Ведь там, в статье 37, указано, что с воинского учета исключают граждан, которые "признаны непригодными к военной службе".

Согласно базовым принципам юриспруденции, подзаконные нормативно-правовые акты, такие как приказы министерств и ведомств, не должны противоречить нормативно-правовым актам высшего порядка - законам и Конституции.

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