В Украине продолжаются дискуссии относительно мобилизации, демобилизации и четких сроков службы. Но существуют случаи, когда увольнение военнослужащего возможно по состоянию здоровья:

на основании заключения (постановления) ВВК о непригодности к военной службе;

на основании заключения (постановления) ВВК о временной непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;

при наличии инвалидности.

Все три основания не увольняют автоматически. Военнослужащий продолжает нести службу, а о желании уволиться необходимо сообщить - подать рапорт и документы, подтверждающие основания увольнения.

Бумажный рапорт об увольнении должен содержать:

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наименование должности командира (начальника), которому адресуется, заголовок "Рапорт";

суть затронутого вопроса (основания увольнения с военной службы; мнение военнослужащего относительно его желания проходить службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины по соответствующей военно-учетной специальности; районный (городской) ТЦК и СП, к которому должно быть направлено личное дело военнослужащего).

перечень приложенных к рапорту документов или их копий (при необходимости);

дату, наименование занимаемой должности, воинское звание, собственное имя и фамилию, личную подпись.

Стоит помнить, что Приказом МОУ №531 запрещается:

Устанавливать любые другие требования к форме и содержанию бумажного рапорта, которые не предусмотрены Приказом №531, в том числе относительно:

представления рапортов исключительно написанными собственноручноили печатным способом;

несоблюдения требований относительно размера полей, отступов, шрифтов,цвета чернил или печати, размера и качества бумаги и т.д;

наличия грамматических, синтаксических или других ошибок, которые не влияют на сутьрапорта.

Отказывать в рассмотрении рапорта в случае отсутствия прилагаемых документов или информации, которые есть или должны быть в наличии в распоряжении командира (начальника), создаются/формируются/выдаются самим подразделением и/или могут быть истребованы подразделением у другого подразделения и/или соответствующего учреждения здравоохранения и тому подобное.

Требовать предварительного устного согласования рапорта с непосредственным или прямым командиром (начальником) перед его фактическим представлением.

Отказывать в принятии (регистрации) собственноручно написанных рапортов военнослужащих.

Несогласование рапорта непосредственным и/или прямыми командирами (начальниками) не препятствует дальнейшему движению рапорта для его рассмотрения командиром (начальником) или другим должностным лицом, уполномоченным принимать решения относительно затронутого в рапорте вопроса, и принятия решения по существу. Рапорт, подписанный с помощью наложения электронно-цифровой подписи, можно подать на электронную почту воинской части.

Кроме того, стоит подать устную жалобу на горячую линию МОУ (по телефону 1512) или письменную жалобу на электронную почту МОУ( admou@post.mil.gov.ua).

При прохождении рапорта по команде, до подачи его командиру, который принимает решение об увольнении, службами воинской части еще дополнительно прилагается:

копия листа беседы с военнослужащим (составляется командованием воинской части);

копия расчета выслуги лет военной службы (особенно актуально при приобретении права на пенсионное обеспечение). Информация о рассчитанной выслуге лет военной службы доводится военнослужащему под подпись перед оформлением документов для его увольнения и может быть им обжалована.

Военнослужащие (по желанию и при наличии таких оснований) подлежат увольнению с военной службы не позднее трех месяцев со дня написания рапортов.

Увольнение военнослужащих, выполняющих задачи в интересах обороны Украины, осуществляется после завершения выполнения таких задач и не позднее трех месяцев со дня подачи рапорта на увольнение с военной службы.

В случае, если военнослужащий подал рапорт на увольнение, имея на это основания, однако оказался в условиях, которые делают невозможным увольнение (захвачен в плен, пропал без вести или попал на стационарное лечение), осуществляется не позднее трех месяцев с даты завершения действия таких условийили вступления в силу соответствующих судебных решений.

В большинстве случаев увольнение именно по состоянию здоровья (при наличии ВВК) для рядового состава проходит в срок до 2-х месяцев, офицеров - 3-4 месяца. Однако бывают случаи, когда ВВК даже по показаниям не списывает.

В таком случае следует помнить, что любое решение ВВК - это решение коллегиального органа. Если вы не согласны с его выводами, путь один - обжалование с просьбой либо осуществить переосвидетельствование (когда не все диагнозы учтены), либо новый осмотр - например, если в заключении ВВК написан совсем другой диагноз, либо диагноз заключения не совпадает с медицинским эпикризом.

Обжалование в административном порядке - жалоба в РВЛК, ЦВЛК - обычно, занимает 2 месяца. В судебном порядке - срок может растянуться от 3-х месяцев до года.

Если такой путь кажется "бесконечно-невозможным", но есть уверенность, что состояние здоровья военнослужащего не соответствует требованиям по пригодности к военной службе, после окончания стационарного лечения по болезни и получения выписки (эпикриза), по направлению врача нужно обратиться в МСЭК. Ведь, возможно, по требованиям Приказа МОУ №402 состояние здоровья может быть пригодным для несения службы, но одновременно по этому диагнозу могут быть основания для установления группы инвалидности. Если инвалидность будет установлена, военнослужащий получает право на увольнение в запас.

Лариса Кись, адвокат ЮКК "Де-Юре"