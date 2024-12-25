Для начала в Украине необходимо решить вопросы ротаций и возобновления подразделений, заявил Максим Жорин.

Масштабные боевые действия, наступление России по всем направлениям и проваленная с 2022 года мобилизация в Украине не дают возможности установить конкретные сроки службы в Силах обороны. Такое заявление сделал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), майор ВСУ Максим Жорин.

"Демобилизация - это не вопрос для популистических заявлений и пиара. Нужно прекратить манипуляции на этой теме. Все желают знать, когда будет демобилизация. Но, к сожалению, никто не знает, когда закончится война", - акцентировал боец.

По его мнению, для начала в Украине необходимо решить вопросы ротаций и возобновления подразделений, ведь адекватная ротация - это не номинально возложить на воинские части обязанность давать отпуска, особенно в условиях нехватки людей:

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"Этого недостаточно, и такая схема актуальна для мирного времени. На сегодняшний день все подразделения, которые находятся на ЛБС (на линии боевого столкновения - УНИАН), по всем показателям должны выйти на восстановление. Вместо этого данный процесс происходит только посредством переброски подразделений на более "легкое" направление".

Жорин подчеркнул, что эти сложные вопросы ротаций и восстановления требуют серьезного вовлечения в проблему и поиска адекватного формата, а не принятия нереальных для реализации правил, с которыми подразделениям придется разбираться самостоятельно.

Демобилизация в Украине - актуальное

Напомним, на дня СМИ писали, что в Министерстве обороны Украины просят профильный Комитет Верховной Рады отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации военнослужащих до 18 марта 2025 года.

Сообщалось, что наработанный проект закона не поддержали в Генштабе ВСУ. Решение было аргументировано тем, что внесение законопроекта на рассмотрение парламента "возможно только при условии накопления на воинском учете в ТЦК и СП достаточного количества военно-обученного ресурса и привлечения граждан на службу в ВСУ в удовлетворительных объемах".

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