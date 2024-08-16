В частности, уточнены требования к повесткам, сформированным с помощью Единого госреестра призывников.

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук. Насчет сегодняшнего заседания правительства он сообщил, что на нем, в частности, были внесены изменения в порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.

Так, были уточнены требования к повесткам, сформированным с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов в части присвоения таким повесткам уникального электронного идентификатора в виде QR-кода, с помощью которого можно проверить всю информацию, указанную в повестке.

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Также был определен механизм проверки действия повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в том числе с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, в частности, с использованием его мобильного приложения.

"Определен статус повесток на бланке и повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (в том числе в распечатанном виде) и их юридической силы", - отметил Мельничук.

Кроме того, были определены адреса отправки повестки резервисту или военнообязанному, который уточнил свои персональные данные после завершения 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных. Уточнено содержание информации, которая содержится в описании вложения и направляется вместе с повесткой.

Мельничук также сообщил, что внесены изменения и в порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период по пересмотру документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц, которые, согласно ЗУ №3633-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", имеют лиц, которых они содержат, и имеют лиц, за которыми осуществляют постоянный уход, разграничив эти две категории лиц и пакеты документов, подтверждающие указанный факт.

Был также усовершенствован механизм получения акта об установлении факта осуществления постоянного ухода, урегулирована процедура и срок его выдачи.

На заседании правительства также было согласовано, с целью оптимизации и идентификации сведений Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов в целях национальной безопасности и обороны Украины, предложение министерств обороны и внутренних дел, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Государственной миграционной службы, Администрации Государственной пограничной службы, Генерального штаба Вооруженных сил Украины насчет реализации в течение года экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах.

"Утвержден порядок реализации экспериментального проекта. Порядок, среди прочего, определяет механизм реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений призывников, военнообязанных и резервистов путем электронного информационного взаимодействия между национальными электронными информационными ресурсами в целях национальной безопасности и обороны Украины", - написал Мельничук.

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Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко прокомментировала возможность отправки повесток через приложение "Резерв+".

По ее словам, сейчас нет никаких оснований, чтобы начинать эту работу. "Нет законодательной основы. Мы не ведем эту работу. Как только будет принято соответствующее законодательство и будут соответствующие поручения правительства, министра обороны, мы сможем взять это в работу и прокомментировать. Сейчас нет никаких оснований для того, чтобы это делать", - сказала она.

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