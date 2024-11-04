Мужчина с инвалидностью III группы за границей обновил данные и получил повестку: как действовать

Юрист отметила что повестку не могут прислать за границу, но отреагировать на нее можно, не возвращаясь в Украину.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Адвокат Марина Бекало на портале b2bconsult рассказала, как действовать мужчине с инвалидностью III группы, который проживает за границей и обновил данные, но получил повестку.

"Это может быть также связано с тем, что инвалидность не была продлена (если она не бессрочная). Может быть причина банальная - все, кто на учете, всех вызывают. Сейчас много жалоб от лиц с инвалидностью именно из-за вызова в ТЦК и СП, и у каждого свои причины", - сказала она.

Адвокат отметила, если человек обновлял данные и указал адрес проживания за рубежом, то у ТЦК и СП не было оснований направлять повестку по зарегистрированному месту жительства в Украине. ТЦК и СП должны были бы прислать повестку по месту жительства мужчины, которое он указал при уточнении своих данных.

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Впрочем, за границу ТЦК не будет отправлять повестки. Но, в Постановлении КМУ 560 указан порядок направления повесток, и по общим правилам, они должны были прислать по адресу за рубежом (другого в Постановлении не предусмотрено). Если "Резерв+" отражает сведения проживания за рубежом, то в случае штрафа это будет основанием для его обжалования.

Что делать мужчине с инвалидностью III группы, который получил повестку?

Адвокат говорит, что в таком случае необходимо применить такой алгоритм действий:

направить в ТЦК СП сообщение о невозможности явки из-за проживания за границей, ссылаясь на сведения в "Резерв+", которые он подал о себе вовремя, и невозможность явки по повестке;

подать документы на отсрочку, отправив их по почте: заявление и справку МСЭК/пенсионное удостоверение (заверенные копии).

Юрист добавила, что ТЦК и СП обязаны принять заявление и рассмотреть его. Заверить копии документов можно самостоятельно или в консульском/дипломатическом учреждении за рубежом, если есть такая возможность.

Мобилизация в Украине - актуальное

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что Украина планирует мобилизовать дополнительно 160 тысяч граждан: "Это даст возможность укомплектовать части до 85%".

По его словам, всего в состав Сил обороны Украины уже было призвано 1 миллион 50 тысяч человек.

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