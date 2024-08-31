"Стоимость "отсрочки" через аспирантуру для уклонистов оценивалась в 6 800 долларов.

Из-за наплыва желающих поступить в аспирантуру, чтобы избежать мобилизации Украина могла остаться без настоящих ученых. Об этом сказал в интервью BBC министр образования и науки Оксен Лисовой.

Он рассказал, что с началом войны и соответственно мобилизации количество желающих поступить в аспирантуру выросло в десятки раз.

"В 2020 году у нас было чуть больше 1900 аспирантов-мужчин 25+. В 2021 их было 2300 с хвостиком. 2022-й - 19 тысяч, 2023-й - 23 тысяч, на Единый вступительный экзамен 2024-го - 91 тысяча - мужчины 25+", - рассказал он.

Видео дня

При этом, отметил министр, в Украине было 33 тысячи лицензионного объема, и, учитывая коррупционные риски "мы поняли, что сейчас эти люди заполнят собой все эти 33 тысячи мест".

Он пояснил, что сейчас в различных телеграмм-каналах предлагается множество способов организовать отсрочку, и "стоимость" аспирантуры там 6 800 долларов. А общий объем коррупционного риска составлял 255 миллионов долларов.

Поэтому, отметил Лисовой, было принято решение закрыть на период войны всю контрактную аспирантуру, но при этом увеличить госзаказ.

"То есть аспирантура по государственному заказу сегодня имеет объем, который она никогда во времена независимости не имела, - семь тысяч мест. Потому что мы рисковали остаться без настоящих ученых, которые не готовы платить 6 800 за свое поступление", - пояснил он.

Он добавил, что в вопросе тех 25 тысяч аспирантов, поступивших до принятия этих изменений, есть идея ввести единый государственный зачет в конце второго курса, но это решение пока в проекте.

Поступление на аспирантуру в Украине

Накануне Министерство образования и науки Украины опубликовало приказ о новых правилах обучения в аспирантуре, подписанный из-за чрезмерного нынешнего ажиотажа среди мужчин призывного возраста на поступление на третий уровень высшего образования.

В частности, согласно новому указу, все студенты-контрактники, которые учатся на аспирантуре, потеряли возможность бронирования от мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: