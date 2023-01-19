По словам эксперта, оформление на воинский учет мужчин, выехавших за границу, должно начаться с июня 2023 года.

В Украине продолжается мобилизация, а в конце 2022-го года Кабмин принял новые правила воинского учета. Среди нововведений - "возьмутся" за военнообязанных мужчин-украинцев, находящихся за границей.

Юрист-волонтер Евгений Промский в интервью ZN.UA рассказал, кто должен разработать процедуру постановки на воинский учет тех, кто выехал за границу, и когда стоит ее ждать.

Так, постановлением Кабмина №1487 утвержден порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

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Этим документом от 30.12.2022 года постановили министерствам, другим центральным органам исполнительной власти в течение 6 месяцев со дня вступления в силу этого постановления осуществить пересмотр и приведение своих нормативно-правовых актов в соответствие с постановлением №1487.

"Таким образом, процедура постановки на воинский учет тех, кто выехал за границу, должна быть разработана в течение 6 месяцев, начиная с 05.01.2023", — отметил юрист.

Новые правила воинского учета в Украине в 2023 году

Согласно постановлению Кабмина, военнообязанных мужчин обязывают возвращаться из-за границы, если они не имеют отсрочки, а также регулярно лично подавать свои учетные данные в территориальные центры комплектования.

Вести воинский учет военнообязанных украинцев, которые после 24 февраля 2022-го года выехали из Украины, будут дипломатические ведомства. Они также должны способствовать возвращению таких граждан в нашу страну.

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