Важно получить электронный военный билет.

В Украине на фоне войны и нового закона о мобилизации мужчины призывного возраста обязаны обновить свои данные до 16 июля. Это касается и тех, кто покинул пределы страны.

Юрист Неля Романенко рассказала "Зеркалу недели", как обновить данные и оформить отсрочку мужчинам, которые выехали за границу. По ее мнению, наиболее оптимальным вариантом является приложение "Резерв+". Подтверждение об уточнении данных будет не только там, но и в электронном военном билете, который имеет юридическую силу наравне с бумажным. В документе будет штрих-код, а его форма будет соответствовать новым требованиям к военно-учетным документам, что важно для получения консульских услуг.

"В случае обновления данных через электронную почту - советую подписать документы квалифицированной электронной подписью. Каждый ТЦК и СП имеет официальную электронную почту (по крайней мере, областные ТЦК точно имеют). В письме указать обязательные реквизиты - кому оно адресовано (соответствующий ТЦК), от кого (ваше Ф.И.О., дата рождения, налоговый код, место регистрации), суть обращения (уточнение данных), просьба предоставить ответ, дата", - рассказала юрист.

Видео дня

Как оформить отсрочку за границей

Романенко отметила, что сейчас можно попробовать это сделать через электронное письмо.

"Некоторые ТЦК считают, что военнообязанный должен все же прибывать лично, однако ни одна норма действующего законодательства такой обязанности не устанавливает. Но вероятность получить отказ достаточно высока", - добавила она.

Недавно Кабмин анонсировал воинский учет в консульских учреждениях, где можно будет решить вопрос с отсрочкой.

Может случиться и так, что после 16 июля по месту регистрации в Украине придет повестка. В таком случае юрист рекомендовала обратиться человеку в ТЦК и сообщить им, что он имеет право на отсрочку и находится за рубежом.

"Все это желательно делать официально, в письменном виде - при этом иметь подтверждение получения таких писем (ТЦК редко подтверждают получение электронных писем). В любом случае, официальную переписку можно организовать через адвоката", - подытожила Романенко.

Мобилизация в Украине

18 мая 2024 года вступил в силу закон о мобилизации. Все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные до конца 16 июля. За уклонение могут применять штраф в размерах от 17 тысяч до 25 тысяч 500 гривен.

Ранее УНИАН рассказывал, надо ли обновлять данные лицам с пожизненной инвалидностью. Если в военно-учетном документе указано, что человек был признан непригодным к военной службе со снятием с воинского учета, данные обновлять не нужно.

Вас также могут заинтересовать новости: