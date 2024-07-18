Виталий Киндратив отметил, что еще есть возможность предприятиям забронировать своих сотрудников.

Всего в Украине для обеспечения военных нужд можно забронировать от мобилизации 1,2 миллиона человек. На данный момент более половины возможного объема уже использовано.

Заместитель министра экономики Виталий Киндратив в интервью Forbes Ukraine сообщил, что уже забронировано от мобилизации 800 тысяч человек, поэтому еще есть запас для бронирования работников критически важных предприятий.

По его словам, забронировать 100% работников могут компании, которые критически важны для обеспечения нужд армии Украины, других военных предприятий, компании топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов.

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Чиновник отметил также, что в список внесли предприятия, которые занимаются строительством фортификационных сооружений или международной технической помощью.

Бронирование от мобилизации - последние новости

Кабинет министров предоставил межведомственным рабочим группам по вопросам организации призыва военнообязанных полномочия во время мобилизации предоставлять предложения министру обороны по увеличению объемов бронирования.

16 июля председатель ВР Руслан Стефанчук прокомментировал ситуацию с обновлением военно-учетных данных и инициативами по экономическому бронированию. По его мнению, "ни один из законопроектов не наберет единодушной поддержки в зале".

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