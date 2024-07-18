По его словам, реестром военнообязанных не занимались десятилетиями.

По предварительным данным, около шести миллионов мужчин призывного возраста до сих пор не обновили свои военно-учетные данные.

Об этом рассказал первый заместитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Андрей Осадчук в комментарии "Українським Новинам". Он говорит, что окончательной цифры не видел, однако обновить данные могли около 4 миллионов 200 тысяч человек

"Где-то такие цифры я слышал по состоянию на вчера-позавчера. При том, что мужчин, которые подпадают под обновление, около 11 миллионов 100 тысяч. Соответственно, несложная арифметика говорит о том, что у нас минимум миллионов 6 человек подпадают под автоматическое привлечение к административной ответственности", - сказал нардеп. Видео дня

По его мнению, это демонстрирует "бездарность" организации процесса обновления данных. Также он говорит, что реестром военнообязанных не занимались десятилетиями и даже во время полномасштабной войны. "Если у вас в результате 6 миллионов нарушителей, то наверняка что-то вы не так делали. А "не так" - это то, что сделали поздно и впопыхах", - подчеркнул Осадчук.

Обновление данных

Как известно, 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он обязал всех военнообязанных украинцев в течение 60 дней обновить свои военно-учетные данные.

16 июля был последние день, когда можно было избежать штрафов. За нарушение законодательства об обороне и мобилизации предусмотрен штраф в размере 17 000-25 500 гривен.

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