Ранее представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал, что повестки начнут присылать по почте после 16 июля.

Кабинет министров Украины упорядочил механизм централизованной печати и отправки повесток военнообязанным по почте. Решение принято сегодня в ходе заседания правительства, сообщает "Украинская правда", которая располагает проектом соответствующего постановления.

"Повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, после наложения квалифицированной электронной подписи руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или его отдела могут: централизованно печататься вместе с описью вложения и направляться резервистам и военнообязанным средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении; вручаться резервистам и военнообязанным во время оповещения", - говорится в постановлении.

Отмечается, что в случае формирования такой повестки руководитель ТЦК и СП или его отдела должен наложить квалифицированную электронную подпись в день ее формирования.

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Согласно документу, централизованная печать повесток будет осуществляться Министерством обороны или государственными предприятиями, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли), на основании договоров, заключенных между МОУ, назначенным оператором почтовой связи и соответствующими государственными предприятиями.

Мобилизация в Украине - отправка повесток по почте

С середины июля повестки начнут отправлять по почте. Именно тогда, когда пройдет 60 дней на обновление военно-учетных данных.

"В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется на его адрес зарегистрированного или задекларированного места жительства", - говорится в постановлении Кабмина от 16 мая 2024 г. № 560.

Ранее представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал, что повестки начнут присылать по почте после 16 июля.

"По почте заказным письмом действительно будут присылаться повестки после 16 июля. Сейчас повестка считается врученной, если человек подписался лично, тогда да", - акцентировал Лазуткин.

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