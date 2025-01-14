Сотрудники ТЦК не имеют право забирать мобильные телефоны военнообязанных. Об этом рассказала заместитель начальника РТЦК и СП в городе Киеве майор Лариса Козак во время пресс-конференции.
"Сразу скажу, что забирать средства сотовой связи ТЦК права не имеют", - отметила она.
Однако, по ее словам, помещение ТЦК является режимным объектом.
"Поэтому законным требованием сотрудника ТЦК будет как раз определить место общения для военнообязанного гражданина в помещении", - пояснила Козак.
Заместитель начальника РТЦК и СП в городе Киеве утверждает, что такие помещения должны быть в каждом ТЦК. Она добавила:
"Некоторые кабинеты, они действительно категорированы, и проводить там работу со средствами сотовой связи, которые имеют определенное излучение, это запрещено даже нам. Мы там не пользуемся".
Мобилизация в Украине - последние новости
Юрист Дмитрий Франчук объяснил, можно ли в Украине забронировать работника после вручения ему повестки.
По словам эксперта, вероятно, распространенное мнение о такой возможности возникает из-за путаницы с различными типами повесток и этапами мобилизационного процесса.
Юрист уточнил, что сейчас законодательство Украины не предусматривает возможности забронировать работника после вручения ему повестки, однако, в то же время отметил, что "теоретически" это реально "до момента получения "боевой" повестки (на отправку в воинскую часть)".