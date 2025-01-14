По словам Козак, помещение ТЦК является режимным объектом.

Сотрудники ТЦК не имеют право забирать мобильные телефоны военнообязанных. Об этом рассказала заместитель начальника РТЦК и СП в городе Киеве майор Лариса Козак во время пресс-конференции.

"Сразу скажу, что забирать средства сотовой связи ТЦК права не имеют", - отметила она.

Однако, по ее словам, помещение ТЦК является режимным объектом.

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"Поэтому законным требованием сотрудника ТЦК будет как раз определить место общения для военнообязанного гражданина в помещении", - пояснила Козак.

Заместитель начальника РТЦК и СП в городе Киеве утверждает, что такие помещения должны быть в каждом ТЦК. Она добавила:

"Некоторые кабинеты, они действительно категорированы, и проводить там работу со средствами сотовой связи, которые имеют определенное излучение, это запрещено даже нам. Мы там не пользуемся".

Мобилизация в Украине - последние новости

Юрист Дмитрий Франчук объяснил, можно ли в Украине забронировать работника после вручения ему повестки.

По словам эксперта, вероятно, распространенное мнение о такой возможности возникает из-за путаницы с различными типами повесток и этапами мобилизационного процесса.

Юрист уточнил, что сейчас законодательство Украины не предусматривает возможности забронировать работника после вручения ему повестки, однако, в то же время отметил, что "теоретически" это реально "до момента получения "боевой" повестки (на отправку в воинскую часть)".

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