Михаил Федоров отметил, что для полноценной работы проекта необходимо перестроить всю систему.

Специалисты разрабатывают проект для цифрового рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Важным элементом станет поиск операторов дронов.

"Мы находимся на финале этого проекта. Пилот будет на направлении беспилотников. Мы уже запустили несколько бета-тестирований с бригадами, когда ищем таргетированных пилотов-операторов для роты ударных дронов. Сейчас тестируем процесс, насколько есть обратная связь от желающих вступить в ряды ВСУ", - рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.

Он указал, что цель проекта - объяснить украинцам, кем они могут стать, сколько будет длиться обучение, какой будет зарплата, какие будут боевые задачи.

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"Сложно запустить этот проект, потому что нужно перестраивать систему. Систему, где нет ТЦК, где по сути рассказывается о возможностях, преимуществах и опыте, который будет", - подытожил чиновник.

Рекрутинг в Украине - последние новости

Минобороны Украины в ноябре 2023 года запустило проект по рекрутингу добровольцев в ряды ВСУ. Предполагается, что каждый человек сможет сам выбирать конкретное подразделение и должность в армии, где его опыт будет полезным.

4 янаря 2024 года в Министерстве обороны Украины прокомментировали первые результаты рекрутинга. Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова отметила, что проект рекрутинга набирает обороты и уже получено в общей сложности более 17500 откликов - в среднем девять откликов на одну вакансию.

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