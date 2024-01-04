Сейчас задействованы несколько платформ по размещению вакансий, готовится к запуску Агентство рекрутинга Министерства обороны Украины.

В Министерстве обороны Украины прокомментировали первые результаты рекрутинга в ряды Вооруженных сил и сделали прогноз на следующие месяцы.

Согласно сообщению, в конце 2023-го года Минобороны заключило соглашения с четырьмя компаниями, которые бесплатно предоставили свои площадки и начали сотрудничество в интересах пополнения украинского войска мотивированными специалистами. В настоящее время оборонное ведомство сотрудничает со следующими платформами по размещению вакансий: thelobbyx.com, Work.ua, Robota.ua, Olx.ua.

По состоянию на сегодняшний день, как сообщает министерство, 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины размещают свои объявления на профильных ресурсах. Актуальных вакансий – 1847.

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Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова отметила, что проект рекрутинга набирает обороты.

"Имеем сейчас в общей сложности более 17500 откликов. Это в среднем 9 откликов на одну вакансию. Количество откликов растет на всех площадках еженедельно. Так же растет количество вакансий от воинских частей, которых становится все больше. Прогнозирую, что следующие месяцы мы будем иметь ощутимую положительную динамику – речь идет о тысячах вовлеченных людей", – заявила она.

В ведомстве также сообщили, что сейчас готовится к запуску Агентство рекрутинга Министерства обороны Украины. Там также подчеркнули, что рекрутинг – это параллельный процесс с мобилизацией, который базируется на подписании контракта до конца особого периода. При этом человек уходит в определенную часть и на определенную должность, максимально используя свой гражданский опыт. Кроме того, контракт имеет ряд преимуществ в отношении социального обеспечения.

Мобилизация в Украине

Минобороны в ноябре 2023 года запустило проект по рекрутингу добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины. Предполагается, что каждый человек сможет сам выбирать конкретное подразделение и должность в армии, где его гражданский опыт будет наиболее полезным.

19 декабря во время пресс-конференции по итогам 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили провести мобилизацию еще 450-500 тысяч человек.

25 декабря правительство внесло в Верховную Раду законопроект "О совершенствовании мобилизации и воинского учета". Он предусматривает ряд изменений – от снижения мобилизационного возраста до ответственности за неявку в военкомат.

4 января народный депутат Украины Алексей Гончаренко проинформировал о заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где рассматривался законопроект о мобилизации. Он написал, что присутствующие на заседании главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и министр обороны Украины Рустем Умеров отметили, что усиление мобилизации – это объективная составляющая войны, потому что если не будет усиления, то некому будет защищать государство.

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