Сегодня представители разных ветвей власти сделали взаимоисключающие заявления относительно процедур бронирования работников критических предприятий.

Дата приема работника на работу не влияет на возможность забронировать его от мобилизации. Об этом заявили в Министерстве экономики в ответ на запрос РБК-Украина.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что работники критически важных предприятий, которые трудоустроились после 18 мая 2024 года, якобы не подлежат бронированию. В министерстве это отрицают.

В ведомстве утверждают, что для бронирования лицо должно стоять на воинском учете, вовремя обновить учетные данные, не находиться в розыске, работать официально и получать зарплату более 20 тысяч гривен в месяц.

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"Никаких требований относительно даты трудоустройства работника в новых требованиях для бронирования нет", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что 18 мая 2024 года - это дата, по состоянию на которую фиксируется количество работников предприятия, подлежащих бронированию. Например, если на эту дату предприятие имеет 100 военнообязанных работников, то право на бронь имеют 50 человек - половина от всех. Поэтому если из числа незабронированных потом мобилизуют 20 человек, то предприятие и дальше сохраняет право на бронь для 50 работников, ведь отсчет ведется от 100 человек по состоянию на 18 мая, а не от тех 80, которые остались де-факто.

Мобилизация и бронирование в Украине

Как писал УНИАН, ранее сегодня народный депутат Богдан Кицак, разъясняя новое постановление Кабмина по бронированию, в эфире телевидения заявил, что для бронирования работник должен быть трудоустроенным на предприятии до 18 мая 2024 года. По его словам, те, кто устроился на работу после этой даты, права на отсрочку не будут иметь.

Следует добавить, что ранее адвокат Марина Бекало заявила о необязательности своевременного обновления учетных данных для того, чтобы оформить отсрочку от мобилизации, если на нее есть право. По ее словам, процедура оформления отсрочки четко прописана в правительственном постановлении, и там ничего не сказано о несвоевременном обновлении учетных данных. Однако это касалось именно отсрочки, а не бронирования.

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