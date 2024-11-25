Новая норма требует, что для бронирования работник должен быть трудоустроен на предприятии до 18 мая 2024 года.

Новая законодательная норма требует, что для бронирования работник должен быть трудоустроен на предприятии до 18 мая 2024 года. Те, кто устроился на работу после этой даты, будут лишены права на отсрочку.

Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак в эфире Киев24, разъясняя новое постановление Кабинета министров о бронировании работников предприятий и организаций.

"Относительно предприятий есть одна ключевая норма, которая фактически приведет к тому, что количество людей, которые ранее были забронированы, потеряют такой статус вообще. Речь идет о том, что работник предприятия не только получает заработную плату на уровне 20 тыс грн и предприятие подпадает под статус критичности, но и работник должен был работать на этом предприятии до 18 мая 2024 года (новый Закон о мобилизации в Украине вступил в силу именно 18 мая 2024 года - ред). То есть если работник после этой даты появился на определенном предприятии, получил бронь, то сейчас он такой возможности лишается. Это означает, что среди того количества забронированных, а мы говорили, что оно выросло от 900 тыс до 1,5 млн, значительная часть людей потеряет такую возможность и такой статус быть забронированным", - сказал нардеп.

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По его словам, эти критерии одинаковы как для предприятий государственных, так и частных.

"Исключением являются только те государственные структуры или частные предприятия, которые работают на ОПК и задействованы в производстве оружия", - подчеркнул Кицак.

Он отметил, что изменения в нормы бронирования имели целью также вывести из тени заработные платы, которые частично выплачивают предприятия в конвертах.

Нардеп отметил, что согласно этому постановлению Кабмина, забронировать (или получить отсрочку) могут только 50% работников, которые есть в БЭБ, ГБР, в Национальной полиции, в покуратуре, в НАБУ. Кицак подчеркнул:

"Но министр обороны Украины наделяется полномочиями своим отдельным распоряжением увеличить количество и возможность забронировать таких работников до 100%".

Также предполагается, что представители донорских учреждений, исполнители международной технической помощи, работники международных неправительственных организаций, в частности как Красный Крест, представители иностранных медиа, которые работают на территории Украины, также могут бронироваться до 50%.

"Но если есть определенные гиперкритические для деятельности Украины организации, то министр обороны может увеличить это количество собственным решением", - добавил Кицак.

Изменение правил бронирования в Украине

Как сообщал УНИАН, в июле с.г. в Минэкономики сообщили, что на то время около 600 тысяч человек имеют отсрочку от призыва.

В октябре в Украине бронирование работников поставили на паузу. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, уже более 900 тыс. человек имеют бронирование от мобилизации и Кабинет министров допускает дальнейшее увеличение этой цифры.

Вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в октябре опровергла информацию о якобы 1,5 млн забронированных от мобилизации украинцев. Согласно ее объяснению, в определенный момент статистика выросла "из-за удвоения, поскольку некоторые компании одновременно подавали документы и в бумажном, и в электронном виде".

В то же время Шмыгаль заявил, что правительство планирует обновить правила бронирования по принципу "воюй или работай". Он отметил, что "это не будет что-то сенсационное", изменения планируют вносить в уже действующие постановления.

А 23 ноября Кабинет министров принял постановление, согласно которому отсрочки от мобилизации, которые выдавались ранее через "Дію" или Минэкономики, действуют в течение срока, на который они предоставлены, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

В Минэкономики информировали, что Кабмин сделал более четкой процедуру бронирования военнообязанных на период военного положения. По данным ведомства, начиная с 1 декабря бронирование военнообязанных снова будет происходить через "Дію", а все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года.

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