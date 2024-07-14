Сейчас данные обновило около трех миллионов граждан, но потребности ВСУ для призыва значительно меньше, отметили в украинском оборонном ведомстве.

Продолжается мобилизация в Украине, и в Министерстве обороны сообщили, мобилизуют ли сразу всех граждан, которые уже обновили военно-учетные данные.

Об этом рассказал директор Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины полковник Марк Андрусяк. В частности, у него спросили, действительно ли не всех мобилизуют из числа тех, кто вовремя обновил данные.

"На сегодня по информации, которая у нас уже есть - обновили данные около трех миллионов граждан Украины. Потребность Вооруженных сил для призыва по мобилизации значительно меньше. Поэтому не все граждане, которые обновили учетные данные, будут призваны на военную службу", - подчеркнул Андрусяк.

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По его словам, в контексте обновления данных речь идет о справедливом подходе, чтобы все граждане находились на воинском учете. Благодаря обновлению данных государство будет планировать мобилизационные процессы.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве обороны рассказали, автоматически ли всем выпишут штрафы за необновление военно-учетных данных. Полномочия о наложении штрафов имеют исключительно Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

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