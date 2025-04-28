В частности, речь идет об отсрочке для людей с временной нетрудоспособностью.

В мае 2025 года в приложении "Резерв+" появятся два новых типа отсрочек от мобилизации.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook. По ее словам, это будут отсрочки для таких категорий:

люди с временной нетрудоспособностью и на срок от 6 до 12 месяцев;

граждане, у которых муж или жена на службе и ребенок до 18 лет.

Черногоренко отмечает, что каждая третья отсрочка в стране оформляется через "Резерв+". По ее словам, всего в приложении около 4 млн пользователей. Она напомнила, что раньше оформить отсрочку можно было только в бумажном виде, физически появившись в ТЦК. Сейчас это можно сделать за несколько кликов.

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Всего на сегодня есть более 30 типов отсрочек от мобилизации, отметила Черногоренко:

"Мы имеем 35 типов отсрочек и хотим реализовать их всех за 2025 год. Это очень амбициозная цель, но мы это сделаем".

Мобилизация в Украине: кто имеет право на отсрочку

Отсрочка от мобилизации по новому закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" касается нескольких категорий граждан. В том числе – студентов, однако есть и исключения.

Также не призывают лиц с инвалидностью и военнообязанных, которых признали временно непригодными по результатам ВВК. Существует отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам. Ее дают родителям трех и более детей, если они несовершеннолетние.

Отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом 2 группы и 1 также подпадает под эту категорию. Стоит отметить, что служить не заставят, если военнообязанный является единственным родственником, который может обеспечить инвалиду или пожилому родственнику нужный уход и поддержку.

Отметим и то, на сколько дается отсрочка по уходу за инвалидом. Она будет действовать до конца военного положения. В отдельных случаях не отправляют на службу мужчин, у которых жена является инвалидом третьей группы.

Также мобилизовать не будут людей, которые прошли плен. Освобождены от призыва люди, чьи близкие родственники пропали без вести или погибли во время АТО или в период военного положения, если они участвовали в мероприятиях для укрепления нацбезопасности.

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