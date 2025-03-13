Сейчас министерство работает над введением такой функции.

Верховная Рада Украины поддержала принятие законопроекта №12093. Об этом на своей странице в "X" сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

"Теперь в Резерв+ появится сервис уплаты штрафов за нарушение воинского учета. Команда уже работает над его запуском, о сроках сообщу. Пользоваться им можно будет добровольно", - сказала Черногоренко.

По ее словам, в приложении планируется ввести таких алгоритм действий для оплаты штрафа онлайн:

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Человек в Резерв+ подает заявление, что признает нарушение. В Резерв+ поступает постановление о нарушении. Человек оплачивает штраф по реквизитам в приложении. Оплата подтверждается, и постановление считается выполненным.

Черногоренко также отметила, что уплата штрафа не освобождает человека от возможной мобилизации. Кроме того она написала, что у пользователей появится возможность получить 50% скидку на уплату штрафа, если они подадут заявление и получат постановление в первые 20 дней.

"Мы хотим дать таким людям возможность оплатить штраф быстро, без потери времени. Чтобы процедура была справедливой и удобной. Новые правила сделают процесс более прозрачным и позволят решать вопросы без лишней бюрократии. Альтернативный путь с визитом в ТЦК и написанием заявления о нарушении также остается Спасибо депутатам за поддержку этого законопроекта", - добавила Черногоренко.

Мобилизация в Украине: важные новости

Накануне Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №12442, который вводит ответственность за нарушения, совершенные руководителями ТЦК и председателями и членами ВВК.

В то же время нардеп Александр Федиенко отметил, что даже в случае, если человек был мобилизован с нарушениями, ему все равно придется служить, пока судом не будут признаны виновными соответствующие должностные лица.

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