Тему снижения мобилизационного возраста педалируют западные партнеры Украины.

На сегодня Украина не нуждается в мобилизации мужчин 18-25 лет. Соответствующие призывы с Запада являются мыслями отдельных западных политиков. Об этом в интервью "Еспресо" заявил представитель оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины Олег Домбровский.

Он отметил, что в вопросах мобилизации армия руководствуется требованиями украинского законодательства и собственными потребностями, а решение о порядке мобилизации принимает Верховная Рада Украины.

"Мобилизация с 18 лет - лишь намерения и мнения чиновников в Соединённых штатах Америки. ... [Мобилизация] это сложная вещь, которая не должна зависеть от внешнего влияния, и [это] суверенное право нашей страны - решать, с какого возраста должна начинаться мобилизация", - заявил Домбровский.

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По мнению военного, сейчас нет необходимости в снижении мобилизационного возраста, хотя такие вопросы уместно обсуждать.

"Уместность мобилизации с 18 лет будет зависеть от того, какая ситуация складывается на линии боевого соприкосновения. Конечно, если время того будет требовать, возможно, будут пересматривать нормы. Но пока такой необходимости нет", - подчеркнул Домбровский.

Вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине

Как писал УНИАН, в октябре в Офисе президента признали, что американские политики из обеих партий давят на Киев в вопросе уменьшения мобилизационного возраста. В частности американские политики апеллируют к собственному опыту войны во Вьетнаме, когда мобилизации подлежали мужчины с 18-летнего возраста.

Военный обозреватель, ветеран АТО Евгений Дикий объяснил, почему идея снижения мобилизационного возраста просто не имеет смысла. Он отметил, что Украина еще далека от исчерпания мобилизационного резерва в категории 25-55 лет.

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