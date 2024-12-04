Мобилизация, по его словам, имеет критически важное значение.

Украина должна принять сложные решения о продолжении мобилизации для противодействия российской агрессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал на брифинге в Брюсселе по итогам двухдневного заседания глав МИД стран-членов НАТО.

"Это имеет критическое значение, потому что даже при наличии денег и боеприпасов, на линии фронта должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии. Украине придется принять сложные решения относительно дальнейшей мобилизации, но эти решения необходимы", - подчеркнул Блинкен.

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В то же время, как добавил госсекретарь, США имеют и свои обязательства.

"Для каждого человека, каждого солдата, которого Украина мобилизует, мы обязались обеспечить их подготовку и необходимое снаряжение для эффективной защиты страны", - добавил Блинкен.

Процесс мобилизации в Украине - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине провалена мобилизация. Таким мнением поделился экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Наша гражданская власть несет всю ответственность за сорванную мобилизацию. Это однозначно. Если дальше разбираться в пределах гражданской власти, то, в первую очередь, - Верховная Рада именно потому, что отвечает за изменения в законодательстве", - сказал ветеран АТО.

Кроме того, США продолжают призывать Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Об этом заявил анонимный высокопоставленный представитель администрации США.

"Мобилизация и увеличение численности личного состава могли бы существенно изменить ситуацию на поле боя в данный момент", - сказал он.

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