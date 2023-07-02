Теперь, если этот закон подпишет президент, меньше военнообязанных будут иметь право на отсрочку.

Адвокат Виктория Кравченко заявляет, что круг возможностей по избежанию мобилизации в Украине сузится. Речь идет об изменениях в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В своем YouTube-канале она пояснила, что ранее те военнообязанные, которые имели жену из числа лиц с инвалидностью или одного из своих родителей, или жены с инвалидностью I и II группы, имели право на отсрочку от мобилизации.

Теперь эта категория военнообязанных, по решению Рады, может получить отсрочку при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

"Итак, раньше, например, два брата имели отца с инвалидностью II группы, и оба по сути имели возможность на отсрочку от мобилизации. Сейчас уже так не будет - один из братьев может быть мобилизован", - объясняет адвокат.

Кравченко напомнила, у кого возникает обязанность содержать человека с инвалидностью. Это обязанность детей в отношении родителей, обязанность содержания второго из супругов.

"Согласно нормам Семейного кодекса Украины, право на содержание, алименты имеет тот из супругов, который является нетрудоспособным, нуждается в материальной помощи при условии, что второй из супругов может оказывать такую материальную помощь. При этом согласно тем же нормам Семейного Кодекса определено, что один из супругов является нуждающимся в материальной помощи, если заработная плата, пенсия, доходы от использования его имущества, другие доходы не обеспечивают ему прожиточного минимума, установленного законом", - говорит адвокат и напоминает, что в 2023 году прожиточный минимум, установленный законом для лица, утратившего трудоспособность, составляет 293 грн.

Также Кравченко предупредила мужчин, которые ранее получили отсрочку от мобилизации в связи с инвалидностью родителей, родителей жены или жены, чтобы они готовились, ведь их могут вызвать в ТЦК.

Рада сократила возможности для отсрочки от мобилизации

Верховная Рада приняла законопроект №9342, сокращающий возможности для отсрочки. Ранее, если жена/муж военнообязанного имели инвалидность, или один из родителей как самого военнообязанного, так и его жены/мужа были с инвалидностью I или II группы, это давало право на оформление отсрочки от мобилизации.

Теперь отсрочку получат только те, у кого в семье нет других трудоспособных людей, которые могут ухаживать и содержать человека с инвалидностью.

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