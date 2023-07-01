В КГВА говорят, что ТЦК имеет законное право любым способом оповещать военнообязанных явиться для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии.

В сети наделал шума приказ начальника Оболонского районного ТЦК Алексея Привала, согласно которому военнообязанные должны явиться в военкомат в 10-дневный срок.

Журналисты обратились за разъяснениями в Киевскую городскую военную администрацию, где в ответ напомнили о статье 65 Конституции Украины об обязанности защищать страну, сообщает ТСН.

В КГВА заявили, что всеобщая мобилизация не прекращается, поэтому все подлежащие призыву по мобилизации должны уточнить свои данные в ТЦК.

Видео дня

"Процесс мобилизации имеет подготовительные мероприятия, а именно — уточнение персональных данных, прохождение военно-врачебной комиссии и т.д. Только после прохождения всех необходимых процедурных мер гражданин получает отсрочку, мобилизационное предписание или другой документ", – сообщили в КГВА и добавили, что военнообязанные должны выполнять свои обязанности перед государством, а не уклоняться.

Этот приказ прокомментировала адвокат Марина Бекало, она подчеркнула, что этот документ не обязывает явиться в ТЦК:

"Гражданин должен явиться в ТЦК СП в случае получения им документа о вызове, а не прочесть где-нибудь в объявлении, размещенном на заборе или в парадном своего дома".

Приказ Оболонского районного ТЦК - что о нем известно

Начальник Оболонского районного ТЦК и СП Алексей Привала ранее издал приказ, согласно которому всем военнообязанным, проживающим на территории Оболонского района Киева, нужно прибыть в военкомат в 10-дневный срок со дня опубликования документа.

В конце документа напоминается об ответственности за уклонение от мобилизации, в частности, уголовной.

Ранее похожий приказ в Ивано-Франковске встревожил военнообязанных украинцев. Там ТЦК объяснил, что это - документ-напоминание, который выпускают каждый раз при продлении мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: