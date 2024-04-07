Молодые люди в возрасте 20-30 лет почти не появляются в пунктах призыва добровольно.

Линия фронта становится немного ближе для тысяч военнообязанных украинцев. Большинство из них не скрывают, что им страшно идти на фронт.

Как говорится в материале The Sunday Times, молодежь разрывается между мобилизацией и бегством. У военнообязанных остается все меньше шансов на уклонение от мобилизации.

В конце прошлого года президент Зеленский объявил о планах призвать 500 тысяч военных. Верховная Рада начала обсуждение законов по мобилизации. На этой неделе Зеленский наконец ввел в действие закон, который уменьшит минимальный возраст призыва с 27 до 25 лет и отменит статус "ограниченно годный".

Видео дня

На поле боя Россия имеет значительное преимущество в вооружении. На фоне блокирования помощи от США Украина пытается нарастить темпы мобилизации.

"Через два года с тех пор, как российские войска отступили от Киева, в украинскую столицу вернулось тревожное ощущение нормальности, хотя и прерывалось сокрушительными ракетными ударами. На Подоле снова заработали техно-клубы", - пишет издание.

Журналисты пообщались с видеопродюсером, который назвался Дмитрием (мужчина отказался называть настоящее имя). Он сказал, что принимает меры предосторожности, чтобы избежать призыва. Между городами Украины он ездит только ночью, чтобы избежать ТЦК, и приготовил тысячи евро на взятки.

"Я не хочу служить. Не знаю, что еще сказать. Мне страшно. Я не хочу идти", - добавил 31-летний Дмитрий.

Жестокий расчет

Год назад казалось, что в России не хватает людей, желающих воевать. Наемники "Группы Вагнера" предлагали убийцам и насильникам свободу в обмен на службу на передовой. Владимир Путин был вынужден публично объявить о планах привлечь сотни тысяч людей к "сво".

После очередной фиктивной победы на выборах Путин нашел большой источник живой силы, мобилизуя необразованную молодежь из бедных регионов РФ, предлагая высокую зарплату.

В начале вторжения в Украине воевали 360 000 оккупантов. Сейчас их 470 000. Путин объявил, что ежегодный весенний призыв привлечет еще 150 000 россиян для прохождения военной службы.

Население Украины оценивается примерно в 31 миллион человек, по сравнению со 144 миллионами в России. Чем дольше длится война, тем больше страх, что победит численность.

Украина, страна с самым низким уровнем рождаемости в мире, до сих пор пыталась избавить свою молодежь от ужасов войны. Пока идут дебаты о том, кто должен воевать, украинские депутаты подали более 4000 поправок к закону о мобилизации.

Паранойя онлайн

Молодежь в Киеве пугает перспектива пойти в армию. Есть инструменты, которые помогут им избежать войны. Работают сотни Telegram-каналов с советами, как уклониться от мобилизации, хотя прямая помощь по этому поводу является противозаконной. Поэтому администраторы этих каналов зашифровывают сообщения.

"Одного мужчину просто засыпало снегом возле станции метро "Политехнический институт",

"Сейчас очень облачно возле торгового центра "Фестивальный",

- пишут в таких каналах, намекая на присутствие ТЦК в определенных локациях.

Некоторые из этих сообщений в Telegram могут отражать не что иное, как паранойю их авторов. Часто публикуют фейковую информацию.

Тем временем мобилизация набирает обороты. 40-летнего Антона Фролова забрали в ТЦК прямо с улиц Львова, где он выгуливал собаку. Его доставили в медицинский центр, чтобы определить, пригоден ли он к службе. Тесты показали, что у него повышенное артериальное давление.

"Мне сказали, что я сфальсифицировал тест, чтобы намеренно повысить давление", - сказал мужчина.

В 15:00 Фролова отвезли на военную базу под Львов. Сейчас он учится вместе с 710-м полком, защищая мосты страны, железнодорожные линии и дороги. Возможно, его отправят строить арьергардные рубежи обороны на Донбассе.

"Я боюсь, но ребята, которые вернулись и описали работу там, успокоили меня. Меня так или иначе собирались призвать, но я не представлял, что это будет так", - он сказал.

Где юноши?

Возле комиссариатов в Киеве ежедневно небольшие очереди. Часть из них - 16-летние юноши, которые впервые регистрируют данные.

В трех пунктах призыва в разных частях Киева, которые посетила The Sunday Times, двадцати-тридцатилетние мужчины - редкость.

"Все, кто хотел пойти, уже записались", - рассказывает 52-летний Андрей Бессарабчик

Бессарабчик - офицер спецназа в 1990-х годах. Он пошел служить в первые дни после вторжения России и был командиром одного из подразделений Национальной гвардии. На фронте Бессарабчик получил ранение. Вероятно, на фронте его заменит 32-летний сын.

"Если бои на передовой обострятся, я сам его туда отвезу. Рано или поздно ему придется воевать", - говорит Бессарабчик.

Клубы, чтобы забыться

Издание отмечает, что перед войной Киев был клубным городом. Вечеринки начинались в полночь в субботу и продолжались до вечера понедельника.

Сейчас эти заведения снова открылись для украинской молодежи, которая отчаянно хочет забыться после двух лет войны. Клубы открываются в 15:00 и закрываются в 22:30 в соответствии с комендантским часом.

Одним из посетителей столичного клуба стал 28-летний Борис Хмилевский. Он рассказал о своей работе боевого медика в прифронтовом городе Кременная. Парень сетует на истощение тех, кто воевал два года подряд.

"Люди привыкли к мысли, что линия фронта отдаленная, что она фиксированная. Но правда в том, что россияне могут прорваться в любой момент. Мы могли бы снова воевать за Киев. Люди не понимают угрозы", - сказал он.

27-летний Владислав Фомин поделился сказал сказал, что ТЦК остановили его в центре Киева несколько недель назад. На тот момент он был еще слишком молод, чтобы воевать. В то же время мужчина признал, что его время может скоро наступить.

"Моя мама призывает меня уехать из страны. Но что бы я делал за границей? Если меня призовут, я буду служить. Я боюсь, но Россия меня пугает больше", - сказал мужчина.

В клубе в тот вечер выступал один из украинских диджеев, который работает в подразделениях ПВО Киева. Он использовал свой выходной день, чтобы снова почувствовать работу диджея.

26-летний массажист Александр в эпатажном наряде казался крайне счастливым среди молодежи в клубе. Впрочем, он рассказал журналистам, его 50-летний отец с начала вторжения воевал в Угледаре на Донбассе и получил два тяжелых осколочных ранения.

"Мы пытались убедить его не идти. Но почему-то он думает, если он будет воевать, то мне не придется", - говорит парень.

Мобилизация в Украине - последние новости

В конце декабря 2023 года Кабмин подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за военные правонарушения. Он предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады и на ближайшее заседание будет внесен в зал.

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