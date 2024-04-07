Линия фронта становится немного ближе для тысяч военнообязанных украинцев. Большинство из них не скрывают, что им страшно идти на фронт.
Как говорится в материале The Sunday Times, молодежь разрывается между мобилизацией и бегством. У военнообязанных остается все меньше шансов на уклонение от мобилизации.
В конце прошлого года президент Зеленский объявил о планах призвать 500 тысяч военных. Верховная Рада начала обсуждение законов по мобилизации. На этой неделе Зеленский наконец ввел в действие закон, который уменьшит минимальный возраст призыва с 27 до 25 лет и отменит статус "ограниченно годный".
На поле боя Россия имеет значительное преимущество в вооружении. На фоне блокирования помощи от США Украина пытается нарастить темпы мобилизации.
"Через два года с тех пор, как российские войска отступили от Киева, в украинскую столицу вернулось тревожное ощущение нормальности, хотя и прерывалось сокрушительными ракетными ударами. На Подоле снова заработали техно-клубы", - пишет издание.
Журналисты пообщались с видеопродюсером, который назвался Дмитрием (мужчина отказался называть настоящее имя). Он сказал, что принимает меры предосторожности, чтобы избежать призыва. Между городами Украины он ездит только ночью, чтобы избежать ТЦК, и приготовил тысячи евро на взятки.
"Я не хочу служить. Не знаю, что еще сказать. Мне страшно. Я не хочу идти", - добавил 31-летний Дмитрий.
Жестокий расчет
Год назад казалось, что в России не хватает людей, желающих воевать. Наемники "Группы Вагнера" предлагали убийцам и насильникам свободу в обмен на службу на передовой. Владимир Путин был вынужден публично объявить о планах привлечь сотни тысяч людей к "сво".
После очередной фиктивной победы на выборах Путин нашел большой источник живой силы, мобилизуя необразованную молодежь из бедных регионов РФ, предлагая высокую зарплату.
В начале вторжения в Украине воевали 360 000 оккупантов. Сейчас их 470 000. Путин объявил, что ежегодный весенний призыв привлечет еще 150 000 россиян для прохождения военной службы.
Население Украины оценивается примерно в 31 миллион человек, по сравнению со 144 миллионами в России. Чем дольше длится война, тем больше страх, что победит численность.
Украина, страна с самым низким уровнем рождаемости в мире, до сих пор пыталась избавить свою молодежь от ужасов войны. Пока идут дебаты о том, кто должен воевать, украинские депутаты подали более 4000 поправок к закону о мобилизации.
Паранойя онлайн
Молодежь в Киеве пугает перспектива пойти в армию. Есть инструменты, которые помогут им избежать войны. Работают сотни Telegram-каналов с советами, как уклониться от мобилизации, хотя прямая помощь по этому поводу является противозаконной. Поэтому администраторы этих каналов зашифровывают сообщения.
- "Одного мужчину просто засыпало снегом возле станции метро "Политехнический институт",
- "Сейчас очень облачно возле торгового центра "Фестивальный",
- пишут в таких каналах, намекая на присутствие ТЦК в определенных локациях.
Некоторые из этих сообщений в Telegram могут отражать не что иное, как паранойю их авторов. Часто публикуют фейковую информацию.
Тем временем мобилизация набирает обороты. 40-летнего Антона Фролова забрали в ТЦК прямо с улиц Львова, где он выгуливал собаку. Его доставили в медицинский центр, чтобы определить, пригоден ли он к службе. Тесты показали, что у него повышенное артериальное давление.
"Мне сказали, что я сфальсифицировал тест, чтобы намеренно повысить давление", - сказал мужчина.
В 15:00 Фролова отвезли на военную базу под Львов. Сейчас он учится вместе с 710-м полком, защищая мосты страны, железнодорожные линии и дороги. Возможно, его отправят строить арьергардные рубежи обороны на Донбассе.
"Я боюсь, но ребята, которые вернулись и описали работу там, успокоили меня. Меня так или иначе собирались призвать, но я не представлял, что это будет так", - он сказал.
Где юноши?
Возле комиссариатов в Киеве ежедневно небольшие очереди. Часть из них - 16-летние юноши, которые впервые регистрируют данные.
В трех пунктах призыва в разных частях Киева, которые посетила The Sunday Times, двадцати-тридцатилетние мужчины - редкость.
"Все, кто хотел пойти, уже записались", - рассказывает 52-летний Андрей Бессарабчик
Бессарабчик - офицер спецназа в 1990-х годах. Он пошел служить в первые дни после вторжения России и был командиром одного из подразделений Национальной гвардии. На фронте Бессарабчик получил ранение. Вероятно, на фронте его заменит 32-летний сын.
"Если бои на передовой обострятся, я сам его туда отвезу. Рано или поздно ему придется воевать", - говорит Бессарабчик.
Клубы, чтобы забыться
Издание отмечает, что перед войной Киев был клубным городом. Вечеринки начинались в полночь в субботу и продолжались до вечера понедельника.
Сейчас эти заведения снова открылись для украинской молодежи, которая отчаянно хочет забыться после двух лет войны. Клубы открываются в 15:00 и закрываются в 22:30 в соответствии с комендантским часом.
Одним из посетителей столичного клуба стал 28-летний Борис Хмилевский. Он рассказал о своей работе боевого медика в прифронтовом городе Кременная. Парень сетует на истощение тех, кто воевал два года подряд.
"Люди привыкли к мысли, что линия фронта отдаленная, что она фиксированная. Но правда в том, что россияне могут прорваться в любой момент. Мы могли бы снова воевать за Киев. Люди не понимают угрозы", - сказал он.
27-летний Владислав Фомин поделился сказал сказал, что ТЦК остановили его в центре Киева несколько недель назад. На тот момент он был еще слишком молод, чтобы воевать. В то же время мужчина признал, что его время может скоро наступить.
"Моя мама призывает меня уехать из страны. Но что бы я делал за границей? Если меня призовут, я буду служить. Я боюсь, но Россия меня пугает больше", - сказал мужчина.
В клубе в тот вечер выступал один из украинских диджеев, который работает в подразделениях ПВО Киева. Он использовал свой выходной день, чтобы снова почувствовать работу диджея.
26-летний массажист Александр в эпатажном наряде казался крайне счастливым среди молодежи в клубе. Впрочем, он рассказал журналистам, его 50-летний отец с начала вторжения воевал в Угледаре на Донбассе и получил два тяжелых осколочных ранения.
"Мы пытались убедить его не идти. Но почему-то он думает, если он будет воевать, то мне не придется", - говорит парень.
Мобилизация в Украине - последние новости
В конце декабря 2023 года Кабмин подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за военные правонарушения. Он предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады и на ближайшее заседание будет внесен в зал.