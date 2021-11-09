В чат-боте можно анонимно и в несколько кликов сообщить патрульным об обнаружении как наркотических веществ, так и самих заложников.

Полиция запустила чат-бот DrugHunters (Охотники за наркотиками) в мессенджере Telegram, где можно сообщить о сбыте наркотиков.

Как сообщается на странице патрульной полиции в Facebook, в чат-боте можно анонимно и в несколько кликов сообщить патрульным об обнаружении как наркотических веществ, так и самих заложников.

Воспользоваться чат-ботом могут все граждане в городах, где работает патрульная полиция.

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В сообщении нужно указать: населенный пункт, адрес, по которому был замечен потенциальный злоумышленник, описание места, где, по мнению заявителя, может быть закладка (трубы, клумба, лавочка и т.п.).

Также в полиции предлагается отправить геолокацию и добавить фото/видеоматериалы. После получения сообщения, патрульные будут выезжать на место для проверки информации.

Напомним, недавно в Киеве правоохранители задержали трех человек, у которых изъяли наркотики на 1 миллион гривен.

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Автор: Надя Пришляк