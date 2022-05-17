Участники с 20 мая по 7 июня включительно смогут подтвердить желание принять участие в НМТ и выбрать из предоставленного перечня самый удобный для проезда населенный пункт.

Министерство образования и науки утвердило перечень населенных пунктов Украины, в которых можно будет сдать национальный мультипредметный тест (НМТ).

Как сообщает пресс-служба МОН, соответствующий приказ подписал министр Сергей Шкарлет.

Предварительно запланировано, что тестирование будет проходить в 20 областях Украины и г. Киеве. Сейчас невозможно провести НМТ в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях.

Отмечается, что участники, которые не смогут добраться до мест проведения основной сессии НМТ, смогут подать заявки для участия в дополнительной или специальной сессиях тестирования.

"Из соображений безопасности названия населенных пунктов, где состоятся тестирования, не обнародуются. Однако участники на своих информационных страницах с 20 мая по 7 июня включительно смогут подтвердить желание принять участие в НМТ и выбрать из предоставленного перечня самый удобный для проезда населенный пункт", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что вскоре МОН утвердит перечень стран и городов Европы, где НМТ смогут пройти участники, которые вынуждены были выехать за пределы Украины.

Тестирование будет проходить в три сессии: основная состоится с 18 июля по 10 августа, дополнительная – 16-20 августа, специальная – 12-16 сентября.

Как сообщал УНИАН, Национальный мультипредметный тест вводится в Украине впервые и только в 2022 году в связи с российской агрессией. Чтобы принять участие в этом тестировании абитуриенты должны зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

29 апреля УЦОКО завершил проработку регистрационных форм на участие в НМТ. Принять участие в Национальном мультипредметном тесте изъявили желание более 400 тыс. человек.

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