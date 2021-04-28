Министерство обороны выиграло в апелляционном суде дело против "Премиум компани", которая пыталась сорвать снабжение Вооруженных сил Украины и выбить себе часть заказов в сфере пищевого обеспечения военнослужащих. Таким образом компания пыталась дестабилизировать систему обеспечения войск и подыгрывала врагу. Решение суда окончательно отвергло попытки недобросовестных компаний вмешиваться в процесс армейского снабжения.

Об этом говорится в постановлении Шестого апелляционного административного суда по делу №640/10163/21, пишут "Факты".

Апеллируя к суду, компания ООО "Премиум Компани" требовала: расторгнуть уже заключенные тендерные договоры; признать противоправными решения тендерного комитета с принятия ценового предложения ООО "Військсервіс-Волонтер" и заключить с ними договор; объявить ООО "Премиум Компани" победителем в процедуре закупки, которую планируют заключить с ООО "Військсервіс-Волонтер"; обязать Министерство обороны принять решение об определении ООО "Премиум Компани" победителем переговорной процедуры закупки услуги по организации питания и заключить с ними договоры по предоставлению услуг питания личного состава частей, которые дислоцируются в Житомирской, Киевской и Черкасской областях общей стоимостью свыше 636 млн грн.

Соответственно, Шестой апелляционный административный суд, рассмотрев дело 22.04.2021 г., вынес постановление, в котором полностью отменил решение Административного суда города Киева от 15 апреля 2021 г. (по представлению ООО "Премиум Компани"), отказал в удовлетворении административного иска ООО "Премиум Компани" и вынес решение, по которому в удовлетворении иска было отказано полностью.

Следовательно, компания ООО "Премиум Компани" окончательно проиграла дело в суде и теряет возможность очередных попыток срыва пищевого обеспечения армии. Представители Минобороны, пожелавшие прокомментировать эту ситуацию инкогнито, сообщили, что этим решением суда они сорвали враждебные планы по дестабилизации снабжения ВСУ и диверсии в этой сфере. Страна-агрессор, по их словам, таким способом использует недобросовестных игроков рынка в своих интересах, а поэтому и в данной ситуации победа над недобросовестными компаниями через суд укрепляет нашу обороноспособность и позволяет продолжить реформирование Вооруженных сил Украины. В ближайшее время от проигравшей стороны можно ожидать информационных атак, финансируемых антиукраинскими силами, - заверили представители Минобороны.

Напомним, за последние несколько лет недобросовестные игроки пытались сорвать процесс обеспечения военнослужащих продуктами. Минобороны исключило эти попытки в 2020 и 2021 гг. С этой целью были включены антикризисные механизмы, предусмотренные законом. Кроме этого, Министерство привлекло правоохранительные органы к борьбе с недобросовестными участниками торгов, которые пытаются сорвать пищевое обеспечение армии. Было установлено, что за этими компаниями стоят враждебные Украине силы, которые таким образом ведут "гибридную войну".

В марте 2020 года компания, выигравшая торги, за неделю до начала выполнения обязательств по пищевому обеспечению воинских частей отказалась от взятых обязательств, сославшись на пандемию и другие причины. А в декабре этого года ряд фирм с признаками фиктивности и сомнительными документами снова попытались путем занижения ценового предложения захватить данные тендерные предложения, сорвав торги.

Чтобы обезопасить армию от подобных сценариев срыва поставок, в Минобороны прописали особые требования к поставщикам продуктов питания для военных. В частности, они касаются способности к организации процесса питания, оформления документации и финансовой состоятельности кандидатов. Такие меры являются фактором ограждения армии от случайных или недобросовестных участников рынка. Вместе с тем, армия завершает успешный переход на питание по каталогу.

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Автор: Иван Бойко