Минобороны собирается стать основным заказчиком космической техники, продуктов и услуг в Украине.

Министерство обороны Украины создало управление космической политики. Оно призвано объединить государственные и частные компании, а также ученых космической отрасли для взаимодействия с Силами обороны.

Об этом заявила заместительница министра обороны Украины по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко во время форума Space For Ukraine, сообщает "Суспільне".

"Мы имеем закон о космической деятельности, который говорит, что Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили в Украину, а это и еще создание космических войск", - сказала она.

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Черногоренко отметила, что Минобороны собирается стать основным заказчиком космической техники, продуктов и услуг в Украине.

"Мы хотим, чтобы все инноваторы, все инженеры, которые думают над тем, как разработать космические технологии, знали контакты, понимали цифровые точки входа, чтобы с нами взаимодействовать. Управление является координационным центром, является центром генерации смыслов, является центром генерации политик", - объяснила она.

Черногоренко подчеркнула, что Украина планирует заполучить национальные спутники для оборонных целей к 2030 году. Также в Минобороны хотят, чтобы к 2030 году у нашей страны была система оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства.

В Минобороны назвали 7 топ-специальностей в центрах рекрутинга

Ранее в Министерстве обороны Украины назвали самые востребованные специальности в центрах рекрутинга. Среди них вакансии, связанные с БПЛА, водительскими и стрелковыми направлениями.

В ведомстве напомнили, что центры рекрутинга предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях, в частности в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и СБУ.

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