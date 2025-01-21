Среди них почти одинаково популярны три направления. Наиболее активны посетители центров рекрутинга в Киеве и четырех областях.

Вакансии, связанные с БПЛА, водительскими и стрелковыми направлениями, пользуются наибольшим спросом среди военнослужащих, которые присоединяются к Силам обороны через центры рекрутинга украинской армии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, по состоянию на середину января 2025 года, топ-7 групп специальностей выглядит так:

специальности, связанные с БПЛА - 16%;

водители - 16%;

стрелковые специальности - 15%;

штабные должности - 9%;

артиллерия - 6%;

боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи - 5%;

связь и кибербезопасность - 5%.

В Минобороны сообщили, что в течение прошлой недели в центры рекрутинга украинской армии обратилось 1 282 человека. При этом отмечается, что всего с начала работы центров общее количество посетителей достигло 35 337, из которых 7 800 из них уже стали кандидатами в ряды Сил обороны Украины.

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При этом напомнили, что в Украине работает 47 рекрутинговых центров украинской армии. Наибольшую активность демонстрируют жители Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Запорожской областей и города Киева.

Центры рекрутинга предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях, в частности в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и СБУ.

Война в Украине - рекрутинг и мобилизация

Как сообщал УНИАН, на днях обнародован ТОП-10 вакансий в Национальной гвардии Украины с зарплатами.

Первое место в топе занимает должность в бригаде "Азов" оператора переносного зенитно-ракетного комплекса, заработная плата 25 000 - 125 000 гривен.

На втором месте - методист клуба в воинской части НГУ (вся Украина), заработная плата 16 000 - 21 000 гривен.

В тройку также вошла вакансия радиотелефониста воинской части НГУ (г. Хмельницкий), заработная плата 20 000 - 120 000 гривен.

За ними следуют должности: оператор БпЛА в бригаде "Азов" (вся Украина), заработная плата 25 000 - 125 000 гривен, водитель (B,C) в бригаде "Рубеж" (Киевская обл.), заработная плата 25 000 - 125 000 гривен.

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