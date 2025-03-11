Украина могла произвести такое же количество дронов и в прошлом году, но были проблемы с финансированием, утверждает аналитик.

Украинский военно-промышленный комплекс вполне способен произвести 4.5 млн FPV-дронов за 2025 год. Об этом в эфире "Radio NV" заявил эксперт по авиации Богдан Долинце.

"Учитывая, что в прошлом году мы говорим о цифре в 1,2 млн дронов, а по некоторым оценкам даже больше. Реальная цифра может доходить до 1,5 млн изделий. Но производители в прошлом году предоставляли информацию, что их мощности загружены лишь на 30%. То есть банально умножаем на 3 раза, получаем 4,5 млн - это те возможности, которые на сегодня украинский оборонный комплекс способен произвести и поставить", - сказал Долинце.

В то же время он добавил, что ключевой вопрос для достижения этой цели - это финансирование соответствующих закупок.

Видео дня

"В прошлом году так же большое количество производителей вооружения, ассоциаций предоставляли информацию, что только на 30% загружены их мощности. То есть Украина могла произвести их и значительно больше, просто не было ресурсов, за что эти БПЛА купить", - добавил Долинце.

Дроны в Украине: что известно

Накануне стало известно, что Минобороны Украины планирует закупить 4.5 млн FPV-дронов, на это направляет более 110 млрд грн, из которых более 102 млрд грн - через Агентство оборонных закупок.

Там также сравнили объемы закупки дронов. Отмечается, что в 2023 году речь шла о тысячах БПЛА, а в 2024 Минобороны закупили более 1.5 млн дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: